حان وقت تصفية الحسابات؟ موقف برشلونة الرسمي من "قبلة" روبياليس!

النادي الكتالوني لن يمر عليه الأمر مرور الكرام

معروفة هي طبيعة العلاقة بين برشلونة من ناحية والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري من ناحية أخرى، لا تسير الأمور على ما يرام من وقت طويل، وبالأخص في أعقاب قضية نيجريرا الشهيرة.

هل حان الوقت لتصفية الحسابات؟ فبعد اللقطة المثيرة للجدل التي حدثت على منصة تسليم جوائز كأس العالم للسيدات حين قبل رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بحرارة لاعبة "لاروخا" جيني هيرموسو، انفجرت ردود فعل متباينة في كل مكان.

يرى روبياليس أن السلوك كان عفويًا، اللاعبة نفسها لم تستطع تقبل الأمر، الكل بات مطالبًا بوجهة نظر واضحة، تم الإعلان أن روبياليس سيوضحها الجمعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "سبورت" تشير من مصادرها إلى أن رئيس برشلونة جوان لابورتا وبيئة النادي موقفها واضح من القضية، ما قام به روبياليس "سلوك غير لائق" سيكون روبياليس مطالبًا بتبريره بقوة يوم الجمعة حين يخاطب الكل معربًا عن دوافع هذا السلوك.

ومن المتوقع أن يقدم روبياليس تبريرات، ربما عليها أن تكون كافية لكف مطالبات البعض باستقالة رئيس الاتحاد الذي قاد إسبانيا للقب كأس العالم للسيدات لأول مرة في التاريخ.