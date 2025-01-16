بعد تدخله العنيف على لاعب الخلود..

قدم الدولي التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي لكرة القدم، لقطة جدلية، بعد تدخله العنيف على همام الهمامي، لاعب الخلود، خلال مباراة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت خسارة الراقي بهدف دون مقابل.

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وتلقى ديميرال بطاقة حمراء، بعد التدخل بـ"الركبة" في وجه الهمامي، في لقطة أجمع عليها معظم النقاد بأن قرار الطرد صحيح، وأن مثل تلك الحالات تعرض للإغماء، رغم ظهور بعض الأراء التي تفيد بأن مدافع الأهلي، الذي خرج معتذرًا للجماهير بعد الطرد، كان يستحق الإنذار فقط للتهور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب الأسبق، عبر برنامج "كورة روتانا"، إن الدوري السعودي يحمل مشروعًا رياضيًا كبيرًا، والنجوم الذين يتم استقطابهم للدوري يجب أن يكونوا بمثابة القدوة للاعبين النشء، في لعب المباراة وضبط النفس.

وأضاف "هذه ليست كرة قدم أبدًا، وهذا ليس نجمًا كبيرًا، الحركة تأسف عليها، واليوم جمهور الأهلي الله يعينه إذا يأملون عليه، تصرفه غير مسؤول، وهو لا يستحق البقاء في الأهلي".

وتابع العقيل "في فترة من الفترات، كنا نقول للمدافعين (يخففون انبراج) من أجل اللاعبين النشء، وكذلك في قصات الشعر واللبس والساعات".

GOAL

وتأكد غياب ميريح ديميرال عن مباراة الأهلي المُقبلة، أمام الاتفاق، المقررة على ملعب إيجو، الإثنين، ضمن حساب الجولة السادسة عشرة من دوري روشن، علمًا بأن الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة.