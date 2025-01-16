"لاعبو الأهلي أشبه بالجثث" .. طلب بمعاقبة رياض محرز وهذا الدليل يبرئ ديميرال من الطرد!

بعد الخسارة أمام الخلود..

تعرض فريق الكرة بالنادي الأهلي، لخسارة "مفاجئة" أمام مضيفه الخلود، بهدف نظيف أحرزه أليكس كويادو في الدقيقة 90+2، في مباراة شهدت طرد المدافع ميريح ديميرال في الدقيقة 54 من عمر مباراة الجولة الخامسة عشرة في دوري روشن.

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وأطلق الناقد الرياضي محمد الأحمري، وصفًا قاسيًا للاعبي الأهلي، حيث وصفهم بأنهم "أشبه بالجثث" أمام الخلود، مضيفًا أن اللاعبين لعبوا ببرود غير طبيعي في المواجهة.

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وأوضح الأحمري، عبر برنامج "برا 18"، أن هناك مباريات يكسبها اللاعبون، وليس المدرب، ولكن بالنظر لأغلب الكرات التي شهدتها المباراة، فإن لاعبي الأهلي لعبوا ببرود، وكانوا يسمحون بمرور الكرة بينهم، كما حدث في لقطة هدف كويادو، والذي وصفه بأنه "يتمشى في الملعب".

وأضاف الأحمري أن تباطؤ الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، بات أمرًا مكررًا، متسائلًا بشأن دور المدرب والإداري، ولماذا لا يُطبق مبدأ الثواب والعقاب، كما استشهد بتجربة مانشستر سيتي، حينما عاقبوه بجلوسه على مقاعد البدلاء، فيما تحدث عن الإيفواري فرانك كيسييه، قائلًا إنه بات يسير مع المجموعة، بعدما كان "يحترق" داخل الملعب، فضلًا عن عبد الله العمار الذي تم إشراكه كظهير وكانت تدخلاته كارثية.

من ناحية أخرى، اختلف النقاد حول مدى صحة قرار الحكم محمد الحكيم، بطرد المدافع مييريح ديميرال، بعد تدخله العنيف، على لاعب الخلود، هشام الهمامي، بالركبة في الوجه، والذي علّق عليه الخبير التحكيمي فهد المرداسي، بأن القرار صحيح، فيما جاء الرأي المخالف، بأن ديميرال، كان يستحق البطاقة الصفراء فقط بسبب التهور، والدليل مد ساقه في الهواء، ثم ثنيها قبل التدخل على المنافس، في إشارة لعدم "القصد" بضرب الوجه.

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وتجمد رصيد الأهلي عند 26 نقطة، في المركز الخامس من جدول دوري روشن، بينما رفع الخلود رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثاني عشر.