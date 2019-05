طرد كوري جنوبي وآخر لثاني أسرع بديل بمواجهة توتنهام وبورنموث

تلقى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الطرد الثاني في مسيرته الكروية، بمواجهة توتنهام مع بورنموث، بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

سون غادر أرضية الملعب المباراة بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة 43 من زمن اللقاء.

الطرد يعتبر هو الثاني لسون في حياته، حيث كان الأول في 29 أكتوبر 2014 بمواجهة فريقه السابق بايرليفركوزن مع ماجديبورج الألماني.

وتعبر بذلك كوريا الجنوبية هي الدولة رقم 69، والتي يتلقى لاعبيها بطاقات حمراء بتاريخ البريميرليج.

البطاقة التي تلقاها سون لم تكن الوحيدة، حيث طرد زميله جوان فويث بمطلع الشوك الثاني، وهي ثاني مرة يتعرض خلالها توتنهام لطردين بمباراة واحدة في المسابقة.

المرة الأولى كانت بخسارته 2/1 أمام ستوك سيتي في أكتوبر 2008، بطرد مايكل داوسون وجاريث بيل.

2:13 - Juan Foyth has been sent off just 2 minutes and 13 seconds after being substituted on, the quickest a substitute has been sent off in a game since Steven Gerrard vs Man Utd in March 2015 (38 seconds). Skedaddle. #BOUTOT pic.twitter.com/TcOZ3PtznD