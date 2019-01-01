طرح تذاكر مباريات الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا

مصر تواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم في افتتاح البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتحت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 باب الحجز لتذاكر مباريات الأدوار الإقصائية للبطولة التي تنطلق مساء اليوم.

مصر تواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم في افتتاح البطولة والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

وتحتضن مصر النسخة الجديدة من أمم أفريقيا تنطلق مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

اللجنة المنظمة للبطولة كانت قررت تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دور المجموعات إلى 150 جنيها بدلًا من 200 جنيه.

📅 المباراة الافتتاحية



مصر 🆚 زيمبابوي

🏟️ستاد القاهرة

⏱️11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة



بداية مشوار الفراعنة من أجل اللقب الثامن 🇪🇬🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/qY9SCSmVNB — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وبحسب "Tazkarti" جاءت الأسعار كالاتي :

- ربع النهائي:

الدرجة الثانية: 400 جنيه.

الدرجة الثالثة: 200 جنيه.

- نصف النهائي:

الدرجة الثانية: 500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 300 جنيه.

حل أزمة منتخب زيمبابوي قبل ساعات من مواجهة مصر في افتتاح أمم إفريقيا

- المباراة النهائية:

الدرجة الثانية: 750 جنيه.

الدرجة الثالثة: 500 جنيه.