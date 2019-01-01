حل أزمة منتخب زيمبابوي قبل ساعات من مواجهة مصر في افتتاح أمم إفريقيا

منتخب زيمبابوي يواجه مساء اليوم صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن مسؤولي الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم نهاية الأزمة التي ضربت معسكر المنتخب الأول قبل ساعات من خوض مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019، التي تُقام خلال ساعات في القاهرة.

منتخب زيمبابوي يواجه مساء اليوم صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري في افتتاح نسخة 2019، والتي تجمع كلاهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

حان وقت مُنتخب المُرابطين! 🇲🇷



المُنتخب الذي سيدخل للعب دور الحصان الأسود! ♞



هناك ما يُثبت أن موريتانيا أقوى مما قد تعتقد في #كان2019! 💪#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/0cfchh6Nz3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019

وكان لاعبو منتخب زيمبابوي قد هددوا بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا أمام مصر، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

📅 المباراة الافتتاحية



مصر 🆚 زيمبابوي

🏟️ستاد القاهرة

⏱️11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة



بداية مشوار الفراعنة من أجل اللقب الثامن 🇪🇬🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/qY9SCSmVNB — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وتم تقديم وعود للاعبين بمنحهم كامل مستحقاتهم بعد سلسلة من المفاوضات استمرت لمدة 4 ساعات أمس الخميس، ما تسبب في إلغاء المران الختامي.

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ووافق لاعبو زيمبابوي على خوض مباراة الافتتاح بعد تدخل سفير زيمبابوي في مصر لحل الأزمة بشكل عاجل، وإقناع اللاعبين بعدم العودة إلى بلادهم والمشاركة في البطولة.

وأكدت تقارير أن منتخب زيمبابوي سيحضر إلى ملعب المباراة مبكرًا للإحماء وخوض فقرة تدريبية أخرى مصغرة قبل اللقاء.