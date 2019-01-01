طبيب بايرن ميونخ يحسم مصير صفقة هودسون أودوي

نادي بايرن ميونخ لا يزال مهتمًا بضم اللاعب هودسون أودوي من صفوف تشيلسي لكن الإصابة الأخيرة تعرقل كل شيء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ لا يزال مهتمًا بضم اللاعب هوسون أودوي لصفوفه من نادي تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن إصابة اللاعب الأخيرة أوقفت كل شيء، رغم استمرار اهتمام بايرن ميونخ.

🇮🇹

فيورنتينا × ميلان



🇩🇪

دورتموند × فورتونا دوسلدورف

لايبزيج × بايرن ميونخ



🇫🇷

أنجيه × باريس سان جيرمان



🇸🇦

الاتفاق × الهلال

الحزم × النصر pic.twitter.com/X7Gff3hvEk — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيخضع لتقييم طبيب بايرن ميونخ مولر فولفارت قبل الشروع في إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنه بمجرد أن يمنح مولر فولفارت طبيب النادي البافاري الإدارة الضوء الأخضر ستشرع الأخيرة لحسم الصفقة في أقرب وقت.

لايبزيج × بايرن ميونيخ ... هل نعيش إثارة 2017 "المجنونة" مجددًا؟

ويرفض أودوي تمديد تعاقده مع فريق تشيلسي في الوقت الحالي بحسب ما ذكر جول.كوم سابقًا، حيث ينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن إصابة أودوي في وتر أكيليس تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، وبحسب ما ذكرت صحيفة "صن" من المتوقع عودته بشكل مبكر عما كان متوقع.