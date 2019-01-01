لايبزيج × بايرن ميونيخ ... هل نعيش إثارة 2017 "المجنونة" مجددًا؟

مباراة حسم اللقب للبايرن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يلتقي عصر اليوم السبت بايرن ميونيخ مع مستضيفه لايبزيج على ملعب ريد بول أرينا ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري الألماني، في مباراة قد تشهد تتويج العملاق البافاري باللقب.

ويمتلك بايرن ميونيخ 74 نقطة في صدارة البوندسليجا حاليًا وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي سيُواجه دوسلدورف في ملعبه سيجنال إيدونا بارك، مما يعني أن انتصار البايرن سيحسم اللقب لصالحه بغض النظر عن نتيجة منافسه، وقد يتم الحسم كذلك في حال خسر الفريق أو تعادل بشرط أن يُحقق دورتموند نفس النتيجة أو أسوأ.

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مباراة لايبزيج لن تكون نزهة سهلة لبايرن ميونيخ، إذ يأمل منافسه في استغلال أي تعثر لدورتموند وانتزاع مركز الوصافة منه، لكن الخبر الجيد للفريق الضيف أن أصحاب الملعب حجزوا بالفعل مقعدهم في دوري الأبطال الموسم القادم مما قد يجعل دوافعهم وقتالهم للفوز أقل.

التاريخ يلعب لصالح بايرن ميونيخ تمامًا في مواجهة لايبزيج، إذ التقى الفريقان 5 مرات في البوندسليجا فاز الأول في 4 منها ولم يخسر سوى واحدة، فيما خاضا مواجهة واحدة في كأس ألمانيا انتهت بالتعادل وحُسمت للبايرن بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن أشهر وأبرز المباريات بين الفريقين لقاء 13 مايو 2017 خلال موسم 2016-2017 في البوندسليجا، والذي جاء بعد حسم البايرن للقب على حساب لايبزيج نفسه وضمن الجولة قبل الأخيرة، لكن رغم ذلك جاء اللقاء مثيرًا وجميلًا جدًا بين الفريقين وانتهى لصالح بايرن بنتيجة 5-4 بعد ريمونتادا مذهلة على ملعب ريد بول أرينا.

وبدأ أصحاب الملعب وقتها المباراة برغبة هائلة في تحقيق انتصار يُداوي جراح خسارتهم للقب ويُتوج موسمهم الممتاز بالفوز على البطل، وتُرجمت تلك الرغبة سريعًا بهدف مارسيل سابيتسر بعد دقيقتين من اللعب، وبعدما وصل بايرن للتعادل بركلة جزاء من روبيرت ليفاندوفسكي، أضاف تيمو فيرنر الهدف الثاني للايبزيج عند الدقيقة 29 ومن ركلة جزاء أيضًا.

الشوط الأول انتهى بتقدم لايبزيج 2-1، وأصبحت النتيجة سريعًا 3-1 في بداية الشوط الثاني بهدف يوسف بولسن عند الدقيقة 47، لكن تياجو ألكانتارا أعاد الفارق لهدف واحد بعد مرور ساعة كاملة من اللعب.

الإثارة تواصلت بهدف رابع لأصحاب الملعب أحرزه تيمو فيرنر عند الدقيقة 65، وبعد هذا الهدف بدأ ريمونتادا البايرن الرائعة والمجنونة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

قلص ليفاندوفسكي الفارق أولًا إلى هدف واحد عند الدقيقة 84، وبعد بدء الوقت المحتسب بدلًا للضائع بدقيقة واحدة وصل ديفيد ألابا لهدف التعادل الذي ظن الجميع أنه نهاية القصة، لكن لم يكن أبدًا ... بل خطف آرين روبن هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 95 ليمنح بايرن انتصارًا أكد به أنه البطل العنيد الذي لا يخسر بسهولة أبدًا والقادر على قلب الموازين لصالحه في أي وقت وأي ظروف.

مباراة اليوم تُلعب في ظروف مشابهة تقريبًا، هل نشهد لقاءً جميلًا ومثيرًا وهجوميًا بين الطرفين؟ نأمل في ذلك وفي تكرار إثارة 2017 ال