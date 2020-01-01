طارق يحيى يُعلن استقالته من تدريب طلائع الجيش

المدرب ينتظر رد الإدارة

أعلن طارق يحيى تقديمه استقالته من تدريب نادي طلائع الجيش المصري، موضحًا في تصريحات صحفية أنه ينتظر رد الإدارة على طلبه.

وتعرض طلائع الجيش إلى خسارة قاسية اليوم الإثنين في الجولة الـ14 من الدوري المصري بسقوطه على ملعبه أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

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وأكد يحيى في تصريحات صحفية أن اعتذر عن الاستمرار في مهمته لمعاناة الفريق من عدم توفيق كبير بدأ منذ الفوز على الزمالك.

وأوضح لاعب الزمالك سابقًا أنه لم يتلق بعد رد إدارة طلائع الجيش على استقالته سواء بالقبول أو الرفض.

يُشار لأن يحيى تولى تدريب الجيش في نوفمبر الماضي خلفًا لسيرخيو فارياس الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي، وقد استقال المدرب المصري من منصبه في قطاع الناشئين بنادي الزمالك لقبول تلك المهمة.

وبدأ يحيى مشواره مع طلائع الجيش بالتعادل مع طنطا والإنتاج الحربي سلبيًا، ثم خسر أمام سموحة 2-1 قبل أن يُحقق المفاجأة ويهزم الزمالك 3-2 في مباراة مثيرة.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عامًا طلائع الجيش في 11 مباراة حقق خلالها انتصارين على الزمالك ووادي دجلة، بجانب 3 تعادلات أمام طنطا والإنتاج الحربي وأسوان وخسر الـ6 المتبقية.

ويتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الـ15 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى فارق الأهداف عن نادي مصر ونقطة عن طنطا ونقطتين عن أسوان متذيل جدول الترتيب.

وكان الإعلام المصري قد تحدث عن وجود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي نحو إقالة طارق يحيى بعد تراجع النتائج وخسارة الفريق مبارياته الثلاثة الأخيرة في الدوري المصري.