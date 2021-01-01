طارق حامد يكشف حقيقة عرض الشارقة الإماراتي

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كشف طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول تلقيه عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن طارق حامد قد تلقى عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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طارق نفى خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك كل ما تردد حول تلقيه عرضًا من الشارقة الإماراتي، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من جانب مسؤولين بالنادي الإماراتي.

لاعب الزمالك أشار إلى أن تركيزه منصب فقط في مباريات فريقه، بهدف تحسين النتائج في مباريات إفريقيا، والاستمرار في صدارة الدوري وحصد المزيد من النقاط.

الزمالك يستعد لمواجهة مهمة أمام مولودية الجزائر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يريد الفريق الأبيض لتحقيق الفوز، من أجل التمسك بأمل الصعود.

الزمالك يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، من 14 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف بـ27 نقط من 11 مباراة.