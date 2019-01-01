طائرة خاصة تقل الهلال إلى اليابان بحضور جميع المحترفين

تطير بعثة الأزرق الأحد المقبل على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة نظيره أوراوا الياباني

حددت إدارة نادي الهلال السعودي موعد مغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى العاصمة اليابانية طوكيو من أجل خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز الياباني.

ومن المنتظر أن تطير بعثة الأزرق الأحد المقبل على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة نظيره أوراوا الياباني.

الهلال السعودي كان قد تغلب الأسبوع الجاري على الفريق الياباني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في ذهاب النهائي الآسيوي، ضمن المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الزعيم من المُقرر أن يُجري معسكراً تدريبياً في اليابان من يوم وصوله حتى موعد نهائي الحسم الذي سيقام عند 1:00 ظهراً من يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري بتوقيت مكة.

ويأتي قرار المعسكر الخاص قبل المباراة من أجل إعداد اللاعبين بشكل جيد على طبيعة الطقس المختلفة وكذلك الفارق الكبير في التوقيت.

وفي إطار أخر، قرر الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو ضم جميع اللاعبين بمن فيهم الثلاثي الأجنبي عمر خربين وجوستافو كويلار وكارلوس إدواردو إلى جانب البعثة.

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يُذكر أن نادي الهلال يدخل اللقاء بفرص متعددة ومنها الفوز والتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف بشرط أن يسجل في الإياب.