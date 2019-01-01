فيتوريا وجونز وإدواردو الأفضل في الدوري السعودي خلال أكتوبر

قاد المدرب البرتغالي فريقه لصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة الأفضل خلال شهر أكتوبر الماضي بمنافسات البطولة المحلية.

ووقع اختيار الرابطة على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي، على جائزة أفضل مدرب خلال شهر أكتوبر.

وقاد المدرب البرتغالي فريقه لصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب التغلب على نادي الهلال، وأصبح في رصيده 20 نقطة.

وفيما يخص جائزة أفضل حارس مرمى فوقع الاختيار على الحارس الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر السعودي.

أما على صعيد أفضل لاعب فوقع اختيار الرابطة على اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي.

ويحصل كلا منهما على جائزة قدرها 50 ألف ريال سعودي، بعد اختيار اللجنة المكونة من (خالد الشنيف – خالد القروني – تركي السلطان – سلطان اللحياني – يوسف الغدير).

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يُذكر أن براد جونز يحصل على الجائزة للمرة الثانية على التوالي، وكان رازفان لوشيسكو مدرب الهلال قد حصد الجائز الشهر الماضي بجانب اللاعب البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد.