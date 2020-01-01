ضغط المباريات يحرم لاعبي الأهلي السعودي من الراحة

من المنتظر أن يواصل الفريق تدريباته عقب خوض مباراة الوحدة

يعيش نادي أهلي جدة السعودي في حالة ضغط بسبب المباريات المتتالية التي يخضوها الفريق مؤخرًا في جميع البطولات، حيث لم يحصل اللاعبين على أي فترة راحة.

الفريق الأهلاوي واصل تدريباته دون راحة استعداداً للقاء الوحدة، غداً، لحساب الجولة 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت إشراف المدرب السويسري كريستيان جروس.

ومن المنتظر أن يواصل الفريق تدريباته عقب خوض مباراة الوحدة، من أجل الاستعداد لمواجهة الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.

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ولم يحصل الفريق على إجازة من 19 يناير الماضي ما يقارب الشهر، لا سيما وأنه سيتوجه بعد لقاء الوحدة لمواجهة الاستقلال الإيراني، الثلاثاء المقبل.

وسيُكمل الفريق الأهلاوي شهرًا كاملاً دون راحة للاعبين، بعد ما منع المدرب جروس اللاعبين إجازة لما يواجه الفريق من ضغط في المسابقات.

وحذر جروس لاعبيه من التهاون خلال الفترة الحالية خاصة في ظل تقارب مواعيد المباريات، مع حالة الضغط الجماهيري على الفريق حاليًا.

في سياق منفصل، تأكدت جاهزية اللاعب عمر السومة للتواجد مع الفريق بعدما نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي وضعها له الجهاز الطبي في النادي بعد إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له.