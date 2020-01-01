ضربة لمانشستر يونايتد.. كافاني ومارسيال يغيبان عن قمة لايبزيج

صدمة كبيرة وخسارة فادحة..

صدم أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، جماهير المانيو بإعلانه أن الثنائي إدينسون كافاني وأنتوني مارسيال سيغيبان عن مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا للإصابة.

ومن المقرر أن يسافر اليونايتد إلى الأراضي الألمانية لخوض مباراة حاسمة يوم الثلاثاء في التأهل إلى ثمن النهائي أمام لايبزيج العنيد، والذي يتساوى مع الشياطين الحمر في النقاط بتسع لكل منهما.

مارسيال وكافاني كانا متواجدين بصورة طبيعية في مباراة وست هام الأخيرة بالبريميرليج، إلا أن المدرب النرويجي قام بإخراجهما في الشوط الثاني للإصابة.

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ورغم تأكيد سولشاير أن الانزعاجات التي يُعاني منها الثنائي طفيفة بعض الشيء، إلا أنه ومن منطلق الاحتراز وخوفًا على تفاقم الإصابة تقرر عدم المغامرة بهما في مباراة لايبزيج.

النبأ السعيد للمانيو بعد هذا النبأ غير السار يأتي في إعلان سولشاير أن الحارس الأساسي دافيد دي خيا سيتمكن من المشاركة أمام لايبزيج، كما سينضم أخيرًا لوك شاو إلى القائمة بعد فترة من الغياب بداعي الإصابة.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب أولد ترافورد قد انتهت بانتصار ساحق بخماسية نظيفة لأصحاب الأرض، لكن الآن الأمور تبدو مختلفة وصنف سولشاير نفسه المباراة بأنها "نهائي" ولا تقبل القسمة على اثنين.

الجدير بالذكر أن مانشستر قد هُزم في مباراته الأخيرة من باريس سان جيرمان بثلاثية لهدف، ليتساوى مع بي آس جي ولايبزيج في النقاط ويصبح لزامًا عليه الفوز في الجولة الأخيرة لتأكيد التأهل إلى ثمن النهائي.