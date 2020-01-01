سولشاير: غير مهتم بالدوري الأوروبي، ومجموعتنا أعطتنا الثقة

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يؤكد على اصراره على الصعود لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على رغبته في تحقيق الفوز في اللقاء الأخير من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج الألماني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد سولشاير أنه يسعى بشكل أساسي لحسم الصعود قبل أن يفكر في أي شيء آخر.

وقال سولشاير: "نريد اللعب أمام أفضل الفرق من أجل التحسن، في الموسم الماضي استخدمنا الدوري الأوروبي لمنح الدقائق لبعض اللاعبين، لكننا لسنا في حاجة لهذا الآن".

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وأضاف: "سجلنا خارج الأرض يمنحنا دفعة وثقة، ولم نكن نتخيل أن نصعد قبل الجولة الأخيرة عندما رأينا تلك المجموعة، لكن من الرائع بالنسبة لنا أننا لم نستسلم".

وأردف: "نريد دائمًا الفوز، لقد أظهرنا ذلك أمام باريس سان جيرمان من قبل، ولا يمكننا البقاء في الخلف والاعتقاد أن النتيجة ستبقى على التعادل فكل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم".

وأكمل: "كلما لعبنا أمام فرق أكثر قوة حصلنا على ثقة أكبر، لكن علينا أن نقوم بعملنا في لقاء الغد أولًا بعد ذلك سنتحدث عن الصعود".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الأول في مجموعته لكنه مهدد بعدم الصعود حال خسارته وحال فاز باريس سان جيرمان على إسنطبول باشاك شهير.