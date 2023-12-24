ضربة لبرشلونة وتشيلسي.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جوهرة الأرجنتين

سيبقى على سبيل الإعارة

يبدو أن مانشستر سيتي في طريقه لحسم صفقة جديدة من الأرجنتين، على طريقة ضم نجم الهجوم جوليان ألفاريز.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن "السيتي أقدم على المراحل النهائية لحسم صفقة كلاوديو إيشيفيري، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني".

وأضاف رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة X: "خطة هيكلة الصفقة مع ريفر بليت تسير كما كان الحال مع ألفاريز، سيبقى إيشيفيري على سبيل الإعارة، وقيمة الصفقة قد تزيد على 20 مليون يورو".

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وكان تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني أبرز المهتمين باللاعب، لكن مشاكل اللعب المالي النظيف صعّبت من مهمة الفريق الكتالوني.

يشار إلى أن عقد إيشيفيري مع ريفر بليت ينتهي في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي ما بين 25 و30 مليون يورو.