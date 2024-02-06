ضربة كبرى لمنتخب المغرب.. نجم ريال مدريد على أعتاب اليورو!

إسبانيا تريد قطع الطريق على المغرب نهائيًا!

تلقى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ضربة قوية بشأن ضم نجم ريال مدريد براهيم دياز.

وذكرت تقارير صحفية أن دي لا فوينتي يفكر في استدعاء دياز إلى التجمع المقبل لمنتخب إسبانيا للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد كولومبيا والبرازيل، وغلق أي باب أمام انضمامه للمغرب.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "دياز يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم مع ريال مدريد، ما جعل لا فوينتي يضعه ضمن حساباته في معسكر مارس المقبل، وهو ما يريده اللاعب".

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وشارك دياز في 26 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مع ريال مدريد، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، بإجمالي 1069 دقيقة لعب.

وأوضحت "آس" أن دياز قد يكون الجناح الإسباني الأكثر تميزًا هذا الموسم من حيث الأرقام، حيث يتفوق على العديد من المنافسين المرشحين للانضمام إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل بألمانيا.

وختمت: "نيكو ويليامز الذي لعب (1742 دقيقة)، سجل 5 أهداف، بينما أحرز لامين يامال (1653 دقيقة) 3 أهداف، ولا يتفوق على دياز سوى فيران توريس، سجل 11 هدفًا في 1679 دقيقة.