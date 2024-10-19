ضربة كبرى لبايرن ميونخ.. إصابة "أفضل لاعب" قبل مواجهة برشلونة!

من يغيب؟

تلقى بايرن ميونخ نبأ سيئًا رغم الفوز برباعية نظيفة على شتوتجارت مساء اليوم السبت بملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة السابعة من البوندسليجا.

وسجل هاري كين "هاتريك" في الدقائق 57 و60 و80، قبل أن يضع كينجسلي كومان بصمته بالهدف الرابع في الدقيقة 89، ليستعيد الفريق البافاري صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، مقابل 9 نقاط لشتوتجارت في المركز الثامن.

وفي الدقيقة السادسة، تعرض ألكسندر بافلوفيتش للإصابة خلال كرة هوائية، إذ سقط بصورة خاطئة على الكتف ولم يستطع استكمال اللقاء، ليستبدله المدرب في الدقيقة الثامنة ويدفع مكانه بالبرتغالي جواو بالينيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "يبدو أن إصابة بافلوفيتش هي كسر في عظم الترقوة، يخضع حاليًا لفحوصات لنتأكد".

وأضاف المدرب فينسنت كومباني: "لم يكن الأمر جيدًا ولا يزال غير جيد، لقد كان أفضل لاعب لدينا حتى الآن".

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل خارج الديار ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.