ضربة كبرى لأرتيتا.. "بطل صفقات آرسنال" يقرر الرحيل فجأة!

ماذا يحدث في الجانرز؟

غادر إدواردو سيزار جاسبار "إيدو" منصبه كمديرًا رياضيًا في آرسنال، بعد مسيرة مهنية ناجحة مع الجانرز، بدأت عام 2019.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن "إيدو" قرر الرحيل عن آرسنال، علمًا بأنه "كان وراء الكثير من التعاقدات المميزة للجانرز في السنوات الأخيرة، على غرار مارتن أوديجارد وديكلان رايس".

وأوضحت أن "هذا النبأ بمثابة ضربة كبيرة للمدير الفني ميكيل أرتيتا، الذي يمكن القول إنه "سيفتقد حليفه الرئيسي في النادي اللندني".

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وعن أسباب الرحيل علقت: "كانت هناك محادثات جارية مع قيادة النادي، وعلى الرغم من عدم وضوح الأسباب الحالية، إلا أن قراره هو الرحيل، ومن المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل في الساعات المقبلة".

ويُعتقد أنه ربما كان هناك إعادة توزيع للمهام بين قادة آرسنال في المناصب الرئيسية، لكن مصدرًا أخبر "ميل سبورت" بأنه "من السذاجة" الاعتقاد بوجود صراع على السلطة في النادي اللندني.

وارتدى إيدو قميص آرسنال خلال الفترة بين 2001 و2005، حيث خاض 217 مباراة، قبل أن يرحل صوب فالنسيا الإسباني، علمًا بأنه أول مدير رياضي في تاريخ الجانرز.