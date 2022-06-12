ضربة قوية لخطة برشلونة في تعويض رحيل دي يونج

مانشستر سيتي يدمر أحلام برشلونة!

حدد برشلونة التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ليحل محل فرينكي دي يونج في حالة رحيله عن النادي هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد، لكن السيتي وجه ضربة قوية في وجه برشلونة بخصوص الصفقة التى يتطلع لها.

برشلونة يرغب في بيع دي يونج من أجل توفير سيولة مالية في النادي، حيث يعانى من أزمة مالية خانقة، تعطله عن إبرام تعاقدات مع اللاعبين حتى الآن.

تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة اختار النجم البرتغالي الدولي ليكون بديل دي يونج، لكن المهمة لن تكون سهلة حيث يعتبر سيلفا أحد العناصر الأساسية في تشكيل النادي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يحدد سعر بيع برناردو سليفا

وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية حدد نادي مانشستر سيتي سعر بيع برناردو سليفا ب80 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم بعيد عن تقييم برشلونة للصفقة حيث كان النادي الكتالوني يأمل في اتمام التعاقد مع سليفا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت التقارير أن بيب جوارديولا أعطى الضوء الأخضر في الموافقة على رحيل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، لكن تظل العقبة في الصفقة هي المطالب المادية للنادي الإنجليزي.

وأفادت تقارير جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تشافي يحلم بالتعاقد مع برناردو وتكوين ثنائية في خط الوسط بين اللاعب البرتغالي وبيدري.

وأكدت التقارير أن برشلونة مازال يدرس الصفقة في انتظار بيع دي يونج وتحدد هامش الربح من الصفقة ثم الدخول في مفاوضات التعاقد مع بديله.

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