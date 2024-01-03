ضربة قوية لتشافي.. جوارديولا يتحرك لخطف هدف برشلونة فورًا

يبحث مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة الحالية عن إمكانية التعاقد مع المهاجم البرازيلي سافيو موريرا لاعب جيرونا، الذي يحظى باهتمام كبير من برشلونة.

وحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة أبدى اهتمامًا كبيرًا باللاعب، حيث يريد تعزيز مركز الجناح الأيسر، مشيرة إلى أنه "لا تزال هناك اتصالات بين معسكر اللاعب وديكو (المدير الرياضي بالبارسا)".

وأضافت: "مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يفكر في التوقيع معه في صفقة دائمة، وقد يتوجه اللاعب إلى السيتي في يناير المقبل".

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وزادت: "تحرك مانشستر سيتي لن يؤدي فقط إلى تدمير آمال برشلونة، لكنه يعقّد حسابات جيرونا أيضًا، حيث لا يريدون التفريط في اللاعب هذا الموسم".

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، قد صرح بأن هناك منافسة إنجليزية وألمانية لضم اللاعب المعار من صفوف تروا الفرنسي لجيرونا.

وختم: "مانشستر سيتي حدد 30 مليون يورو كمقابل للصفقة، التي يراها البعض سهلة، نظرًا لأن الأندية الثلاثة (السيتي وتروا وجيرونا) تمتلكهم مجموعة واحدة".