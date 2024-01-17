ضربة قاصمة من إنريكي! هدف برشلونة "السري" أصبح مستحيلًا!

كشف تقرير صحفي عن مصير البرازيلي بورنو جيماريش، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي يرتبط بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن جيماريش وضع بندًا سريًا في عقده الأخير مع نيوكاسل، يسهل انتقاله إلى برشلونة، بمقابل أقل من قيمة الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو.

لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أوضحت أن النجم البرازيلي ينخرط حاليًا في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، بعدما طلبه المدير الفني لويس إنريكي.

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ويرغب النجم البرازيلي، الذي يحصل على 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا من نيوكاسل، على الرحيل، لأنه لا يثق في المشروع الرياضي، وعدم القدرة على التنافس من أجل البطولات.

وختمت الصحيفة: "نيوكاسل أعلن عن خسائر مالية قدرها 73 مليون إسترليني بالموسم الماضي، ما يجعله مضطرًا لبيع بعض النجوم، لكن من المستحيل على برشلونة ضمه، سواء انتقل إلى باريس هذا الشتاء أو تأجلت الصفقة حتى الصيف، نظرًا لراتبه الكبير والقيمة المالية التي سيطلبها النادي الإنجليزي".