هل حسم قراره؟

يستعد ريال سوسيداد لإعلان تجديد عقد مارتن زوبيميندي، بعدما تقلصت فرص رحيله في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم زوبيميندي، الذي شارك مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، بالانتقال إلى ليفربول وبرشلونة في سوق الانتقالات الجارية، لكنه بات أقرب للبقاء في سان سيباستيان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "سوسيداد يعد أفضل عقد للإعلان عن استمرار زوبيميندي، حيث سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا والأكثر في عدد السنوات، حيث يمكنه التوقيع حتى 2031 أو 2032".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "تم إغراء صاحب الـ25 عامًا من قبل ليفربول، لكن ريال سوسيداد وضع جميع آلياته لمحاولة إقناع نجمه بالبقاء، فمن الناحية المالية سيكون على مستوى ميكيل أويارزابال، وقد يصبح أعلى راتب في الفريق، ومن حيث المدة سيتجاوز حاجز 2030 ليملك أطول عقد".

وأوضحت أن "ليفربول كان قريبًا للغاية من دفع قيمة الشرط الجزائي (60 مليون يورو)، ويبدو أن هذا الرقم سيتم رفعه في العقد الجديد، بحيث لا تعود الأندية الأوروبية الكبرى مرة أخرى".