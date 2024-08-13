ضحية جديدة بسبب نهر السين.. بطل أولمبياد باريس يغيب عن "حفل الختام" وينتقل للمستشفى!

ميداليتان وفيروس..

غاب السباح الآيرلندي دانيال ويفن، المتوَّج بميداليتين أولمبيتين في باريس 2024، عن حضور الحفل الختامي بسبب فيروس أدى إلى نقله إلى المستشفى، وذلك بعد يومين من مشاركته في ماراثون السباحة في نهر السين.

يشار إلى أن ويفن حصل على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر حرّة، والميدالية البرونزية في سباق 1500 متر، وكان من المنتظر أن يرفع العلم الآيرلندي خلال حفل الختام، يوم الأحد الماضي، لكنه لم يظهر.

وقال السباح الآيرلندي، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بإحباط شديد لعدم حصولي على فرصة حمل العلم، انتقلت للمستشفى، لأنني كنت مصابًا بفيروس، وحالتي تحسنت الآن".

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يذكر أن ويفن شارك في سباق 10 كيلومترات للرجال في المياه المفتوحة في نهر السين، يوم الجمعة الماضي، واحتل المركز الثامن عشر بزمن قدره ساعة و58 دقيقة.

وشدد منظمو الأولمبياد على ضرورة عدم "ربط المشكلات الصحية بتلوث النهر تلقائيًا"، حيث قالوا في بيان رسمي، إن المياه في يوم السباق كانت جيدة للغاية أو ممتازة في جميع نقاط الاختبار الأربع، وضمن الحدود التي وضعها الاتحاد الدولي للرياضات المائية".

ويعد ويفن حالة جديدة من المرضى بين السباحين والرياضيين الذين تنافسوا في نهر السين، بعد كلير مايكل وهايدن وايلد وأينسلي ثورب وآخرين.