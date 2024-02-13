صورة | رسالة مثيرة للجدل من سلمان الفرج بعد قنبلة حسين الصادق!

أول تعليق من سلمان الفرج بعد تصريحات حسين الصادق..

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أثار سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد ساعات قليلة من تصريحات حسين الصادق، مدير منتحب السعودية.

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الصادق كشف مساء يوم الإثنين، عن أن الفرج البالغ من العمر 34 سنة، طلب منه عدم استدعائه إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ ليرد عليه بالقول: "أخرج من الباب الواسع.. وأعلن اعتزالك".

ونشر الفرج، رسالة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"؛ كتب فيها: "مجرد أن تقول (حسبي الله ونعم الوكيل).. يقول الله تعالى (وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين)".

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وربط الكثيرون بين رسالة قائد الزعيم الهلالي المثيرة للجدل، ورغبته في "تكذيب" تصريحات مدير منتخب السعودية، والتأكيد على أن الحقيقة ستظهر بالتأكيد، مستقبلًا.

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وكانت لجنة الاحتراف قد غرمت سلمان الفرج وظهير النصر سلطان الغنام "ماليًا"، مع إيقاف الحارس نواف العقيدي "5 أشهر" والثلاثي محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي "شهر"؛ بعد اتهامات تمردهم ورفضهم اللعب بقميص منتخب السعودية.

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