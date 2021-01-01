صندوق الاستثمار السعودي يقتحم سباق شراء إنتر

منافسة شرسة على النادي الإيطالي

قرر صندوق الاستثمار السعودي، الدخول بقوة في سباق شراء نادي إنتر الإيطالي، في حالة قيام مالكه ستيفن تشانج ببيعه هذا العام.

العديد من التكهنات أثيرت طوال الفترة الأخيرة، حول رغبة رجل الأعمال الصيني في بيع إنتر، بسبب الأزمة المالية الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا.

شركة "BC Partners" كانت الطرف الأقرب للفوز بالصفقة، لكن هناك منافسة شرسة منتظرة من السعودية الفترة القادمة.

وجاء ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" حيث أشارت إلى وجود رغبة قوية من الأمير محمد بن سلمان في الاستثمار بالكرة الإيطالية.

المهمة ليست سهلة وفقًا لما أكدته الصحيفة الإيطالية، بسبب الاهتمام الكبير من مستثمرين كبار على مستوى العالم بشراء إنتر.

ومن المقرر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع القادمة، وسط توقعات بتقدم صندوق الاستثمار السعودي بعرض رسمي قريبًا.

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يذكر أن الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس صندوق الاستثمار، حاول شراء نيوكاسل يونايتد الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.