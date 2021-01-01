بيرلو: إنتر يتفوق علينا من حيث الاستقرار

ماذا قال بيرلو عقب فوز يوفنتوس على سبيزيا؟

قال المدير الفني لنادي يوفنتوس أندريا بيرلو إن المنافسة على لقب الدوري مع إنتر ستكون سباقًا طويلًا، مؤكدًا أن عامل الاستقرار يصب في صالح النيراتزوري مع كونتي.

وحقق يوفنتوس انتصارًا منطقيًا على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة استضافها على ملعبه أليانز ستاديوم ليستفيق من التعادل الأخير في الجولة الماضية.

الشكوك كان لا بد وأن تنتهي خاصة وأن إنتر يسير بخطوات ثابتة تهدد حظوظ يوفنتوس بقوة في الحفاظ على لقبه، وهذا هو الأمر الذي تطرق له أندريا بيرلو في حديثه بعد المباراة.

وقال بيرلو في حديثه لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا: "كان من المهم التقدم من خط الوسط ومهاجمة المساحات أكثر، نحن نهدف إلى خلق مواقف فردية على الأجنحة ثم وضع الكرة في منطقة الجزاء حيث لدينا لاعبين يمكنهم وضعها في الشباك"

وأضاف: "في بعض الأحيان يكون الجناحين وأحيانًا الظهير، بيرنارديسكي لديه ما يلزم ليكون ظهيرًا، ولديه قدرة تحمل جيدة ويمكنه إرسال الكرة العرضية ويعمل على هذا الدور، على الرغم من أنه من الواضح أنه بحاجة إلى التحسن دفاعيًا".

وتابع: "لدينا فريق رائع، للأسف لم أتمكن من إجراء العديد من التغييرات كما أردت مؤخرًا، يمكننا القيام بالمزيد من أجل المداورة في الفريق وتجديد الأمور بالتغييرات المستهدفة أثناء المباراة".

وأردف: "موراتا هو اللاعب الذي أردناه بسبب خصائصه المميزة، حيث يمكنه اللعب على المساحة، وتسجيل الأهداف، ويمكنه أيضًا اللعب مع الفريق، لقد ابتعد عنا مؤخرًا لسوء الحظ، ولكن نأمل أن يتمكن سريعًا من استعادة لياقته الكاملة".

وحول المنافسة على اللقب مع إنتر قال: "الفجوة هي فقط النقاط التي تفرق بيننا، نحن نعلم أنها ستكون مطاردة طويلة، فقد لعب الإنتر معًا لمدة عامين تحت قيادة كونتي، ولديهم نهج مدروس جيدًا، بينما بدأنا للتو هذا الموسم، ما زلنا نعتزم أن نكون هناك حتى النهاية".

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الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 49 في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة نادي إنتر.