الإثارة تشتعل في الاتحاد .. قرار ناري من مارسيلو جاياردو يُورط كريم بنزيما!

المدرب الأرجنتيني يتخذ قرارًا قويًا تجاه بنزيما!

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اشتعلت الإثارة والأزمات بين النجم الفرنسي كريم بنزيما ومدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك بعد قرار الأخير المفاجئ بشأن مهاجم النمور.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن المدرب مارسيلو جاياردو قرر استبعاد كريم بنزيما من قائمة الفريق في معسكر دبي المقرر بدايته من غدًا الأحد.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما غاب عن تدريبات الاتحاد التي بدأت من يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي تسبب في غضب جاياردو، وقرر عدم ضمه لقائمة العميد التي ستبدأ معسكر دبي.

وهذا ليست المرة الأولى، حيث غاب بنزيما أيضًا عن آخر 3 تدريبات للاتحاد قبل نهاية عام 2023، بعدما حصل على إذن للسفر إلى بلاده، بعد خسارة مباراة النصر في دوري روشن السعودي.

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وبذلك تتطور الأزمة بين كريم بنزيما ومدربه جاياردو، بعدما غاب عن تدريبات الفريق التي عادت منذ يوم الجمعة الماضي، دون الحصول على إذن، بناءً على ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

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