صمت مبابي يكشف عن خطة ريال مدريد "الدبلوماسية" لاتقاء غضب ناصر الخليفي!

اتفاق يلزم الفرنسي بالصمت لمصلحة كل الأطراف

يلتزم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي بات على مقربة كبيرة من الانتقال إلى ريال مدريد، باتفاق غير معلن مع إدارة الملكي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك اتفاقًا صارمًا بين إدارة ريال مدريد من جهة وكيليان مبابي وحاشيته من جهة أخرى، بعدم الإفصاح عن الصفقة المرتقبة في الانتقالات الصيفية أو التلميح لها بأي شكل حتى يوم 3 يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يدرك تمامًا ثقل باريس سان جيرمان في ساحة كرة القدم الأوروبية، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يريد استفزاز ناصر الخليفي بأي شكل من الأشكال، والذي يتطلب دبلوماسية معينة في التعامل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت، الاتفاق يقضي بأن يظل المهاجم بعيدًا عن الأضواء هذه الأسابيع حتى 3 يونيو على الأقل، حتى ينتهي كل شيء متعلق بمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، سواء الاحتفال بالـ15 أو أحزان الخسارة.

وبالفعل تكتم مبابي، عن وجهته المستقبلية في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية، حيث قال: "في الوقت الحالي، قلت إنني سأغادر، لكنني لم أغادر هذه مجرد كلمات، ولم أتخذ أي إجراء فيما سأفعله، سأترك باريس في الوقت الحالي، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه".

وأشارت "آس" إلى أن ريال مدريد نجح في الخطوة الأولى من خطته، وهي أن يعلن مبابي بصيغة المتكلم أنه سيغادر باريس، والثانية أن يودع زملائه والجماهير، على أن تكون الخطوة الأخيرة غدًا السبت في نهائي كأس فرنسا ضد أولمبيك ليون ومن بعدها يبدأ العد التنازلي للإعلان.