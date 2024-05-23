"اسألوا والدتي" مبابي يثير الجدل حول انضمامه إلى ريال مدريد

مبابي يرفض الاعتراف بوجهته القادمة...

أثار كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الجدل حول وجهته القادمة بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الحالي.

وكان مبابي، قد أعلن قبل أسابيع رحيله عن صفوف باريس، بنهاية الموسم الحالي، دون أن يكشف عن وجهته القادمة، في ظل ارتباطه بالانضمام إلى ريال مدريد، بحسب ما ذكرت التقارير الصحفية، وألمحت له والدته.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عند سؤاله عن مستقبله: "في الوقت الحالي سأترك باريس سان جيرمان، هذا كل ما أعرفه".

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ورد عليه أحد الصحفيين وأخبره أن الجميع يعرف أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد، بحسب ما أعلنت عنه والدة اللاعب، ليرد عليه النجم الفرنسي ضاحكًا: "إذا كانت هي تعرف فاذهب واسألها لأنني لا أعلم".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد، ينوي الإعلان عن الصفقة، بعد مباراته المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع شهر يونيو القادم، وقبل انطلاق بطولة يورو 2024.