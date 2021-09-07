"صلاح يمكنه تعويض مبابي في باريس سان جيرمان"

نجم ليفربول السابق يرى إمكانية ذهاب محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان.

يرى داني ميرفي لاعب الوسط السابق في نادي ليفربول الإنجليزي أن المصري محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه ملء الفراغ الذي سيخلفه الرحيل المحتمل للنجم كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

مبابي ارتبط طوال فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، ورغم رفض باريس سان جيرمان لكافة العروض التي قدمها النادي الملكي للتعاقد مع اللاعب إلا أن الأمل لا يزال معقودًا على إمكانية إتمام الصفقة.

ومع انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022 وعدم التوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن، سيحاول ريال مدريد توقيع عقد مبدئي مع الفرنسي الدولي في يناير المقبل، لوصوله إلى "سانتياجو بيرنابيو" الجديد بالمجان في نهاية الموسم.

وسيكون من الصعب على باريس سان جيرمان إيجاد بديل مناسب يعوض مبابي، لكن ميرفي يرى أن الحل لأزمة نادي العاصمة الفرنسية موجود في ليفربول.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2023، وحتى الآن لم يتمكن "الريدز" من إتمام مفاوضات التجديد مع قائد منتخب مصر.

ماذا قال ميرفي عن مطالب صلاح للتجديد مع ليفربول؟

موقع "Talk Sport" الإنجليزي نقل تصريحات ميرفي التي تحدث فيها عن التقارير التي أكدت أن صلاح يطلب 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ما يوازي 583 ألف يورو، للتجديد مع ليفربول.

وقال ميرفي: "محمد صلاح ليس من النوع الذي سيبدأ بالمطالبة بضعف ما يحصل عليه أي شخص آخر في الفريق، سأكون مندهشًا للغاية إذا كان هذا هو الحال، لكن لن أستبعد أي شيء على الإطلاق".

ماذا قال ميرفي عن فكرة انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان؟

وتطرق نجم ليفربول السابق إلى فكرة انتقال صلاح إلى ملعب "حديقة الأمراء" بقوله: "إذا رحل مبابي الصيف المقبل، سيرغب باريس سان جيرمان في الحصول على نجم يمكنه تسجيل الأهداف، وليس هناك الكثير أفضل من صلاح".

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وتابع: "آمل ألا يرغب صلاح في الرحيل إلى باريس، من الصعب جدًا بالنسبة لي إعطاء وجهة نظر حول هذا الموضوع، هذا لأنني لأن أغادر أبدًا ليفربول في أي وقت إلى باريس سان جيرمان".

ماذا قال ميرفي عن مستقبل محمد صلاح؟

وتحدث داني ميرفي عن مستقبل صلاح مع ليفربول بقوله: "في الماضي كانت هناك شائعات حول رغبة محمد صلاح باللعب في إسبانيا، لكن إذا كنت تتحدث عن تلك الفكرة لتحقيق حلم الطفولة، فهذا يختلف تمامًا عن الطمع".

وأضاف: "صلاح لا يبدو حزينًا، يبدو عندما تشاهده يلعب، لا يزال ممتلئًا بالطاقة، والرغبة في التألق، إنه لا يبدو كلاعب سئم من مكانه، أو خسر رغبته في أن يكون الأفضل".

وأكمل: "إذا نظر إلى الأمر مرة أخرى، لن يفاجئني إذا جدد عقده مع ليفربول خلال الشهرين القادمين".

وبدأ محمد صلاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بشكل جيد للغاية، وتمكن من تسجيل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في أول ثلاث مباريات، ليساهم في احتلال "الريدز" للمركز الخامس برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر.

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