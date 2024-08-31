ماذا قال النجم المصري؟

أكد محمد صلاح نجم ليفربول على وجود فارق كبير بين يورجن كلوب المدير الفني السابق للريدز وبين الحالي آرني سلوت.

وقال صلاح، في مقابلة نشرها موقع ليفربول الرسمي: "جاء لي سلوت وقال لي إنني اعتدت القيام ببعض الأمور بطريقة معينة، وأن الضغط معه سيختلف قليلًا، لذلك احاول أن أتأقلم وحتى الآن الأمر يسير بشكل جيد".

وردًا على سؤال حول كيفية تغيره خلال السنوات السبع منذ توقيعه لليفربول، أوضح: "تغيرت كثيرًا، أنت تنمو كشخص، كما أن أطفالي أصبحوا من ليفربول، يتقنون اللهجة الآن. تطورت كثيرًا كلاعب أيضًا وتحسنت، الآن أنا أحد اللاعبين ذوي الخبرة في الفريق، ودوري تغيّر في الملعب وخارجه".

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وواصل: "صرت أكثر هدوءًا وأعرف كرة القدم أفضل من ذي قبل، ويمكن التحكم في العواطف بشكل جيد بفضل المزيد من الخبرة، أتعامل مع المواقف كما فعلت 100 مرة من قبل، ومحاولة تقديم مثال جيد للاعبين الشباب".

واستطرد: "أسلوب ليفربول تحت قيادة سلوت مختلف تمامًا عن ذي قبل (فترة كلوب)، الآن نحاول السيطرة على الكرة طوال الوقت، مع يورجن كلوب لم يكن هذا الأولوية رقم 1، حاولنا معظم الوقت الهجوم المضاد أو الضغط المضاد ومحاولة الفوز بالكرة على أعلى مستوى ممكن".

وختم: "النظام مختلف تمامًا لكنني أعتقد أننا نتكيف بشكل جيد، خاصة المجموعة الأولى، لأننا كنا مع مدرب واحد لمدة 7 أو 8 سنوات، كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن، لذلك نأمل أن نتمكن من الاستمرار والفوز بالألقاب الكبيرة".