صلاح يستعين بليوناردو دي كابريو للاحتفال بالتجديد مع ليفربول

أنباء سارة لجماهير ليفربول

قرر النجم المصري محمد صلاح، الاحتفال على طريقته الخاصة، بالتوقيع على عقد جديد مع ليفربول بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله.

عقد صلاح كان ينتهي مع الريدز الصيف القادم، وسط شكوك حول استمراره في أنفيلد، وظهور إمكانية رحيله عن النادي بالمجان لينضم لفريق آخر في صفقة انتقال حر.

وقرر ليفربول إنهاء هذا الجدل تمامًا، بالإعلان عن التجديد لصلاح، أمس، الجمعة، بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن فترته بشكل رسمي حتى الآن ولكن الصحف الإنجليزية أكدت أنها تصل إلى 3 سنوات.

ووفقًا لموقع "TheAthletic" البريطاني فإن صلاح سيتقاضى راتب أسبوعي قيمته 350 ألف جنيه استرليني مقابل التجديد للنادي الإنجليزي والبقاء معه لفترة أطول.

ومن جانبه احتفل صلاح بهذه المناسبة، مستخدمًا مقطع فيديو من فيلم "The Wolf Of Wall street" الذي ظهر ببطولته الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو.

وقام اللاعب بمشاركة قصة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" لواحد من أشهر المشاهد في الفيلم، عندما كان يقف البطل أمام العاملين بشركته، ليعلن لهم بصورة دراماتيكية عن استمراره معهم وعدم رحيله، وسط احتفالات صاخبة من حوله.

وبالطبع حاز المقطع على إعجاب جماهير ليفربول، التي تشعر بسعادة غامرة في الوقت الحالي، لعدم خسارة نجم آخر بالفريق، بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 156 هدفًا وصنع 63 في 254 مباراة لعبها بكل البطولات مع ليفربول، وحصل على العديد من الألقاب مع الفريق أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

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