نادي ليفربول يعلن بشكل رسمي استمرار محمد صلاح رفقة الفريق بعقد طويل الأمد.

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي عن نجاحه في الوصول إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي لتجديد عقده.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن صلاح قد جدد تعاقده بشكل طويل الأمد، دون الكشف عن فترته.

ماذا قال صلاح بعد التجديد لليفربول؟

النجم المصري خرج في تصريحات للموقع الرسمي وقال: "أشعر بالحماس لتحقيق المزيد من البطولات رفقة النادي، هذا يوم سعيد للجميع".

وأضاف: "الأمر يأخذ بعض الوقت حتى يتم التجديد، لكن الآن كل شيء تم وسيكون علينا أن نركز على ما هو قادم فقط".

وأكمل: "الفريق يتقدم ويتحسن طوال الخمس أو الست سنوات الماضية، وفي الموسم الأخير كدنا أن نحقق الأربع بطولات لكن لسوء الحظ في الأسبوع الأخير خسرنا بطولتين".

ما هي رسالة صلاح للجماهير؟

وأكمل النجم المصري: "رسالتي للجماهير هي أن كل عناصر الفريق تيد أن تقدم أفضل ما لديها في الموسم الجديد وأن تحقق الألقاب".

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

وأردف: "كالعادة أنتم خلفنا وتدفعوننا إلى الأمام، أنا متأكد أننا سنحقق الفوز بالمزيد من الأقل معًا".

جدير بالذكر أن الكثير من التقارير الصحفية كانت قد ربطت صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف المقبل بشكل مجاني.