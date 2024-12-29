صلاح يرد على السؤال الصعب بشأن "الكرة الذهبية".. ويتحدث عن المشادة "غير اللطيفة" مع كلوب!

ماذا قال النجم المصري؟

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول، عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة (5-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري هدفًا وصنع اثنين، ليواصل آداءه المذهل هذا الموسم، حيث يعتلي صدارة هدافي الدوري، وكذلك الأكثر صناعة للأهداف.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورت" عقب المباراة، سُئل صلاح عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية، فعلق: "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني، هو أنني أريد أن يتوّج ليفربول بالدوري الإنجليزي، وأريد أن أكون جزءًا من ذلك، سأبذل قصارى جهدي من أجل اللقب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هناك بعض الأندية الأخرى التي تلحق بنا، نحن بحاجة إلى الاحتفاظ بالتركيز والتواضع والمضي قدمًا مرة أخرى، أحاول فقط الاستمتاع بالمباراة، ومتعطش للمزيد".

وردًا على التقارير أكدت اتفاق صلاح على تجديد عقده، ختم: "وسائل الإعلام تتحدث، لكن لا، نحن بعيدون جدًا عن (العقد الجديد)، لا أريد إثارة الأمر في الإعلام".

وحول المشادة الكلامية مع المدرب السابق يورجن كلوب، في مباراة وست هام الموسم الماضي (أبريل 2024)، أجاب: "في غرفة الملابس، قال اللاعبون: هل تتذكر ما حدث هنا العام الماضي؟.. كانوا يضحكون، ضحكنا بشأن ذلك، لم تكن ذكرى لطيفة هنا العام الماضي، لكن هذه اللحظة كانت أفضل".