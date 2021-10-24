صلاح: هذا ما حدث بين الشوطين، وهدفنا الدوري الإنجليزي!

النجم المصري محمد صلاح يتحدث عن تفاصيل ما حدث بين شوطي مباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد وأهداف الريدز هذا الموسم.

أكد المصري محمد صلاح على سعادته الكبيرة بفوز فريقه ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صلاح لصالح "سكاي سبورتس"، وتحدث خلالها عن تفاصيل ما حدث بين شوطي المباراة في غرف الملابس.

ما الذي قاله صلاح عقب الفوز بخمسة أهداف نظيفة ضد مانشستر يونايتد؟

قال صلاح: "أعتقد أنه من العظيم أن نفوز بخمسة أهداف نظيفة هنا، علمنا قبل المباراة أنها ستكون صعبة لو لم نلعب بطريقتنا".

وأضاف: "علمنا أنهم سيقدمون كل ما لديهم وحاولنا أن نلعب بطريقتنا، وأن نلعب بين الخطوط لنخلق المزيد من الفرص، قمنا بذلك والحظ وقف بجوارنا وسجلنا".

ما الذي قاله صلاح عن أرقامه في المباراة والهاتريك؟

وأردف: "طالما الفريق يحقق الانتصارات فأنا أشعر بالسعادة لكوني أقدم أفضل ما لدي، الهدف الأول منحته لنابي كيتا ليسجل".

ما الذي قاله صلاح عن السباق على الدوري الإنجليزي؟

وصرح: "نحن نعرف ما الذي يتطلبه الفوز بالدوري الإنجليزي، لقد قمنا بذلك قبل عامين، لكن الفوز الكبير هنا لا يعني سوى ثلاث نقاط".

وأكمل: "سنحاول الفوز بكل مباراة من أجل نيل اللقب، علينا أن نلعب من أجل الفوز بكل شيء، لنأمل أن نحقق الفوز بالدوري الإنجليزي".

ما الذي قاله صلاح عما حدث بين شوطي لقاء مانشستر يونايتد وليفربول في غرف الملابس؟

واختتم صلاح حديثه بالكشف عن أسباب التراجع في الشوط الثاني وما حدث بالتحديد في غرف الملابس بين الشوطين.

وقال صلاح: "بعد الشوط الأول كنا نتحدث في غرف الملابس عن أهمية الاستمرار في تسجيل الأهداف طالما نستطيع ذلك".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف مقابل ثلاثة فقط لرونالدو في المركز الـ 24.

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