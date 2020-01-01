خالد الغندور: حديث صلاح مُحسن "لا يُصدق"

الإعلامي في قناة الزمالك يسخر من حديث مهاجم الأهلي المعار إلى سموحة

سخر خالد الغندور الإعلامي في قناة الزمالك من تصريحات صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار إلى سموحة حول تفضيله ارتداء القميص الأحمر على الانتقال للعب في أوروبا.

محسن كان قد قال يوم أمس أنه فضل ارتداء القميص الأحمر على الانتقال لأندية أوستريا فيينا ومارسيليا وبورسيا دورتموند، مشيرًا كذل إلى أنه اختار الأهلي رغم أن عرضه المالي كان أقل كثيرًا من عرض الزمالك لضمه من إنبي.

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المهاجم الشاب كان قد انتقل للأهلي قبل عامين قادمًا من إنبي في صفقة قياسية في كرة القدم المصرية وصلت إلى 37 مليون جنيهًا مصريًا، ولكنه لم يحصل على الفرصة المناسبة في الفريق ولذا فضل الانتقال بالإعارة إلى سموحة خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

الغندور كتب على صفحته الخاصة في فسبوك معلقًا على تصريحات مهاجم منتخب مصر الأولمبي "صلاح محسن جاله بروسيا دورتموند و مارسيليا و فضل الاهلي و تم إعارته لسموحة و طبعًا مع احترامي لقيمة الاهلي وشعبيته ده كلام يصدق".

يُذكر أن الغندور الشهير بلقب "بندق" هو أحد نجوم الزمالك في تسعينات القرن الماضي، وقد دخل مجال الإعلام الرياضي منذ عدة سنوات.