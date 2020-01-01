صلاح محسن يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن الأهلي

المهاجم المعار إلى سموحة يتحدث عن مستقبله

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي الذي انتقل إلى سموحة بالإعارة حتى نهاية الموسم خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير أنه لم يكن يرغب بالرحيل عن الفريق الأحمر، مشددًا على نيته العودة والتألق معه.

محسن كان قد ارتدى القميص الأحمر في صفقة قياسية في الدوري المصري قبل عامين لكنه لم يحصل على الفرصة الكاملة والحقيقية في ظل وجود مروان محسن ووليد أزارو في هجوم الأهلي وعدم الاستقرار الفني، إذ اعتمد الفريق على 3 مدربين خلال تلك الفترة.

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وقد رحل المهاجم الشاب عن القلعة الحمراء بالإعارة لسموحة حتى نهاية الموسم، وخلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت أكد أن الحفاظ على تواجده في التشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي هو السبب الأهم لاتخاذه هذا القرار.

إذ قال "لم يكن لدي رغبة بالرحيل عن الأهلي، النادي الكبير والعريق، لكنني رحلت عن الفريق لرغبتي اللعب والتواجد في الملعب".

"أتمنى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، والتي أحرزت بها 4 أهداف، وآمل كذلك بأن أوفق مع سموحة".

أضاف محسن "لولا المنتخب الأولمبي لما رحلت عن الأهلي أبدًا، أي لاعب يتمنى اللعب بالقميص الأحمر. إن شاء الله سأعود للأهلي وأتألق معه، وأتمنى أن أوفق مع سموحة الذي يمتلك مدرب ولاعبين من مستوًى ممتاز".

يُشار إلى أن المنتخب الأولمبي المصري نجح في التأهل للأولمبياد التي ستقام الصيف القادم في العاصمة اليابانية بعد تتويجه ببطولة كأس أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر.