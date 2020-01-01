رئيس اللجنة: التظلمات لن تُغلظ العقوبات على الأهلي والزمالك

القرارات ستصدر قريبًا حسبما أوضح عادل الشوربجي

أوضح عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الرد على تظلم الأهلي و الزمالك ضد عقوبات لجنة الانضباط ضدهما بخصوص ما حدث في لقاء السوبر المصري بات قريبًا.

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن عن عدة عقوبات ضد الناديين بسبب أحداث المباراة التي جرت في الإمارات خلال فبراير الماضي، أبرزها إيقاف محمود كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم ومحمود شيكابالا لـ8 مباريات.

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الشوربجي وخلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت أوضح أن اللجنة تمتلك حق اتخاذ 3 قرارات ردًا على تظلم الأهلي والزمالك، إما إلغاء العقوبة أو تأييدها أو تقليصها، لكن لا يحق لهم أبدًا تغليظها.

وأضاف مؤكدًا أن أحوال الطقس الصعبة وكون أعضاء اللجنة من خارج القاهرة لعب دورًا في تأخير الرد على تظلم الناديين، مشيرًا إلى أن الأعضاء الخمسة في اللجنة يدرسون حالًيًا الملف بالكامل وأن الرد سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة.

الشوربجي سُئل حول الخطوات القادمة للأهلي والزمالك في حال لم يكن رد لجنة التظلمات مقنعًا لهما، فأجاب "لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم هي الخطوة الأخيرة للناديين محليًا، بعد هذا يُمكنهما التظلم في الاتحاد الأفريقي أو الدولي".