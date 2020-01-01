صلاح يعلق على المنافسة بينه وماني

الثنائي يحملان مهمة قيادة هجوم الريدز

علق محمد صلاح، نجم ليفربول، على المنافسة بينه وبين زميله في هجوم الفريق ساديو ماني، والانتقادات الموجهة له بالأنانية في بعض المباريات.

وتشارك الثنائي في لقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي، وتحدثت بعض التقارير عن وجود توتر في علاقة الثنائي بعد غضب ماني من صلاح لعدم التمرير في لقاء بيرنلي هذا الموسم.

ورد صلاح مع "سكاي" قائلاً: "نتنافس على من يسجل الأكثر بالتأكيد، لا، أنا أمزح، الأمر ليس هكذا، لو لم نسجل وتعادلنا سلبياً يصيبنا الغضب، عندما نكون في الملعب التركيز على الفوز".

وأتبع: "في بعض الأحيان الحكم يكون على الأهداف التي تسجلها فقط، ولكن صراحة المدرب يتحدث معنا على صناعة الكرات كذلك، زملائي سعداء بالأمر".

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وواصل المصري: "لطالما أصنع الفرص وأقدم التمريرات الحاسمة هو أمر يسعدهم وعظيم، الكثير لا يركزون في ذلك الأمر، ولكنني أحب التمريرات الحاسمة مثل التسجيل".

واستطرد: "في اللقاء الأخير مررت لبوبي وكنت سعيداً أنه سجل، دون التمريرات، ولا أقصد فقط تمريراتي الحاسمة، لا تفوز، لا يمكن أن أركز فقط على أهدافي لأن الخصوم سيتمكنوا من إيقافي، ولكن التنويع بين التمرير والتسجيل يربكهم".

وختم: "دائماً هناك ضغوط عندما تلعب بذلك المستوى المرتفع لأنك تريد تحقيق البطولات والألقاب الفردية، هناك تطلعات كبيرة بالطبع ولكن العمل والتركيز فيه هو المفتاح للأمر".

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء الأحد في قمة لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.