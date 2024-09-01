أسطورة ليفربول: صلاح مهووس مثل رونالدو.. وانتقاله للسعودية "غير وارد"

إشادة كبيرة من كاراجر

تغنى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، بنجم الفريق محمد صلاح، بعد أدائه المميز أمام مانشستر يونايتد.

وقاد النجم المصري ليفربول للفوز على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع هدفين وسجل الثالث.

وقال كاراجر، في استوديو شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن صلاح مهووس مثل رونالدو بالرقم القياسي المتعلق بطول عمره في ملاعب كرة القدم، معظمنا عندما نصل إلى 35 عامًا نكون قد انتهينا، لكن طريقته في العناية بنفسه تشعرني أنه سيلعب حتى سن الأربعين".

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وأضاف: "لا أعتقد أن انتقال صلاح إلى السعودية وارد في العام المقبل، فهو لاعب عظيم، أضعه إلى جانب كيني دالجليش وستيفن جيرارد في قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، وربما يكون أفضل لاعب رأيناه في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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وواصل: "يجب أن يقاتل ليفربول من أجل الاحتفاظ به، بالطبع يريد ليفربول استمراره، لكن من المحتمل أن يكون الأمر متعلقًا بالأجور، هل يتقاضون نفس الأجور في أعوام المقبلة، سيظلون نفس اللاعبين؟ هذا هو النقاش الذي سيجري".

وختم: "سأكون مندهشًا للغاية إذا لم يلعب صلاح مع ليفربول الموسم المقبل، لأنني أعتقد أنه سيرغب في تحطيم كل رقم قياسي في تاريخ النادي".

من جهته، قال جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق: "سقطت الكرة إلى محمد صلاح وهو في مستوى مختلف، إنه من الطراز العالمي".