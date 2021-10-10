"صلاح الأفضل في العالم، يتجاوز ميسي ورونالدو ومبابي"

المزيد من أساطير الكرة الإنجليزية يرون محمد صلاح الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

أكد روبي سافاج نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ولاعب مانشستر يونايتد السابق أن المصري محمد صلاح هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلها موقع "أنفيلد ورلد"، وأكد خلالها أن صلاح يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا".

وقال سافاج: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، هل أضعه ضد رونالدو وميسي ومبابي ونيمار؟! نعم".

وأضاف مؤكدًا على أفضلية هداف ليفربول: "صلاح هو الأفضل في العالم فيما يتعلق بالإبداع وصناعة الفرص والأهداف لزملائه".

وأردف: "بالنسبة لي وفي الوقت الحالي، لو كنت سأختار تشكيلة للأفضل في العالم سيكون صلاح أول من أختاره في الهجوم".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الجدل حول عقد محمد صلاح الجديد في ليفربول في ظل طول المفاوضات مع الريدز وطلبه لأعلى راتب في الفريق.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول هدافي ليفربول للموسم الجاري برصيد تسعة أهداف وكان قريبًا من الحصول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لولا فوز كريستيانو رونالدو بها.

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