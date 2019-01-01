قصة إدارة النصر - من اعتذار سعود آل سويلم إلى فوز صفوان السويكت بالرئاسة

بات النصر النادي السعودي الوحيد الذي لم يجد مرشحًا خلال هذه الفترة

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شهد نادي النصر السعودي خلال الشهر الماضي منعطفات وتحولات كبيرة جدًا على الصعيد الإدارة حيث عاشت الجماهير حالة حيرة كبيرة حول مصير إدارة النادي الجديد بعدما قرر الرئيس المؤقت سعود آل سويلم عدم الترشح لرئاسة النادي بشكل رسمي.

وأثار هذا القرار حالة جدل وحيرة كبيرة، وذلك بعد العمل الجبار الذي قام به آل سويلم مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيادته لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد أسابيع وأيام وتداول العديد من الأنباء بشأن مصير الانتخابات ورئاسة النادي، أخيرًا جاء الدكتور صفوان السويكت رئيسًا للعالمي خلال الفترة المقبلة.

وطوال هذه الفترة مر النادي بالعديد من المنعطفات، وكعادة جول الذي يضعكم في قلب الحدث نستعرض لكم قصة إدارة النصر من اعتذار سويلم حتى قدوم السويكت

جاء انسحاب سعود آل سويلم من الترشح بمثابة المفاجأة التي أصابت النصراويين بالصدمة، نظرًا لغموض الدوافع والأسباب التي أدت إلى هذا القرار في الساعات الأخيرة، قبل غلق باب الترشح.

مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ..



ثقة جماهير ⁧#العالمي⁩ بكم كبيرة .. ودعواتهم لكم بالتوفيق بإذن الله 💛🙏 pic.twitter.com/hzMXEJWxMF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 15, 2019

من جانبها سارعت الهيئة العامة للرياضة، على لسان الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة للإعلام، بإعلان إعادة فتح باب الترشح، من جديد لاستقبال ملفات المتقدمين لمنصب الرئيس في نادي النصر.

وفتحت الهيئة العامة للرياضة، باب الانتخابات في نادي النصر، يوم الأحد الموافق 9 يونيو لمدة 3 أيام متتالية، قبل أن تعيد الأمر مرة أخرى يوم 16 من نفس الشهر، بعد عدم تقدم أي شخص بأوراق ترشحه، في الفترة الأولى.

الأمر كان صادمًا بعد ذلك حيث قررت الهيئة العامة للرياضية فتح باب الترشح مرة واثنين وثلاثة ولكن دون وجود أي مرشح يرغب في رئاسة العالمي، مما أثار حيرة كبيرة حول مصير ومستقبل النادي.

وبات النصر النادي السعودي الوحيد الذي لم يجد مرشحًا خلال هذه الفترة، وأشارت التقارير إلى أن عدم وجود مرشحين قد يدفع هيئة الرياضة للتعيين

الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدت قلقها بسبب مواجهة مشكلات عدة، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات معسكر الفريق للموسم المقبل.

وتنتظر الفريق مواجهة مهمة في ملعبه يوم 5 أغسطس المقبل أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، وكذلك ملف المفاوضات والصفقات التي لم تُحسم.

في 6 يوليو 2019، تلقت إدارة نادي النصر السعودي، خطابًا من الهيئة العامة للرياضة، يتضمن قوائم المرشحين الأولية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة "العالمي".

وشهدت القوائم تواجد الخماسي المرشح بقوائمهم كالآتي : صالح بن عبدالرحمن صالح الأطرم - نصر بن عبدالله صالح النصر - تركي بن عبدالمحسن الدهام - د\ إبراهيم بن عبدالله العثمان - د\ صفوان بن سليمان السويكت.

في 11 يوليو قررت اللجنة العامة للانتخابات التابعة للهيئة العامة للرياضة، تأجيل عقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة نادي النصر، وجاء القرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، والتي تشترط وجود أكثر من 50% من الأعضاء، بينما حضر اليوم 30 عضوا فقط من أصل 67.

وحضر الثلاثي المرشح للرئاسة، صالح الأطرم، وصفوان السويكت، ونصر النصر، في مقر النادي اليوم، فيما أرسل عبدالله العثمان وكيله الذي تواجد بالجمعية العمومية.

وتقّرر أن تكون الجولة الثانية حاسمة في اختيار رئيس النصر، كونها الفرصة قبل الأخيرة للأعضاء الذين رفضوا الحضور، حيث سيتم عقد الجمعية العمومية الثالثة في حال عدم اكتمال نصاب الثانية، بعدد الأعضاء الحاضرين دون النظر لاكتمال النصاب.

14 يوليو كان يوم الحسم، حيث حسُمت لصالح الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، بعد فوزه بمقعد الرئاسة لولاية تمتد 4 سنوات مقبلة بنسبة 99,8% من الأصوات.

وحصد السويكت 5463 صوتا له، من مجموع 5473 صوتًا، خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر التي عقدت مساء اليوم السبت، في قاعة الأمير سلطان بن سلمان، بمقر النادي بالرياض.

وضمن السويكت أصوات الرباعي عبدالرحمن الحلافي وفهد المشيقح، وتركي المشيقح، وفهد العجلان، في الانتخابات التي ستقرر لجنة الانتخابات موعدا جديدا لها.

ومن المعروف أن صوت العضو الذهبي بنادي النصر يمنح أي مرشح 1000 صوت، في الانتخابات التي دخلت فترتها الرابعة من أجل اختيار مجلس الإدارة الجديد للنادي.

يوم 15 يوليو اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة الدكتور صفوان السويكت.

ووفقا للحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة فقد اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة التشكيل الجديد لإدارة نادي النصر لمدة السنوات الأربع المقبلة، على النحو الآتي:

الدكتور صفوان السويكت رئيسا، وعضوية المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبد الرحمن الشهري، سلمان الحلافي وناصر الجميد.

شهد نادي النصر السعودي خلال الشهر الماضي منعطفات وتحولات كبيرة جدًا على الصعيد الإدارة حيث عاشت الجماهير حالة حيرة كبيرة حول مصير إدارة النادي الجديد بعدما قرر الرئيس المؤقت سعود آل سويلم عدم الترشح لرئاسة النادي بشكل رسمي.

وأثار هذا القرار حالة جدل وحيرة كبيرة، وذلك بعد العمل الجبار الذي قام به آل سويلم مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيادته لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد أسابيع وأيام وتداول العديد من الأنباء بشأن مصير الانتخابات ورئاسة النادي، أخيرًا جاء الدكتور صفوان السويكت رئيسًا للعالمي خلال الفترة المقبلة.

وطوال هذه الفترة مر النادي بالعديد من المنعطفات، وكعادة جول الذي يضعكم في قلب الحدث نستعرض لكم قصة إدارة النصر من اعتذار سويلم حتى قدوم السويكت

جاء انسحاب سعود آل سويلم من الترشح بمثابة المفاجأة التي أصابت النصراويين بالصدمة، نظرًا لغموض الدوافع والأسباب التي أدت إلى هذا القرار في الساعات الأخيرة، قبل غلق باب الترشح.

من جانبها سارعت الهيئة العامة للرياضة، على لسان الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة للإعلام، بإعلان إعادة فتح باب الترشح، من جديد لاستقبال ملفات المتقدمين لمنصب الرئيس في نادي النصر.

وفتحت الهيئة العامة للرياضة، باب الانتخابات في نادي النصر، يوم الأحد الموافق 9 يونيو لمدة 3 أيام متتالية، قبل أن تعيد الأمر مرة أخرى يوم 16 من نفس الشهر، بعد عدم تقدم أي شخص بأوراق ترشحه، في الفترة الأولى.

الأمر كان صادمًا بعد ذلك حيث قررت الهيئة العامة للرياضية فتح باب الترشح مرة واثنين وثلاثة ولكن دون وجود أي مرشح يرغب في رئاسة العالمي، مما أثار حيرة كبيرة حول مصير ومستقبل النادي.

وبات النصر النادي السعودي الوحيد الذي لم يجد مرشحًا خلال هذه الفترة، وأشارت التقارير إلى أن عدم وجود مرشحين قد يدفع هيئة الرياضة للتعيين

الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدت قلقها بسبب مواجهة مشكلات عدة، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات معسكر الفريق للموسم المقبل.

وتنتظر الفريق مواجهة مهمة في ملعبه يوم 5 أغسطس المقبل أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، وكذلك ملف المفاوضات والصفقات التي لم تُحسم.

في 6 يوليو 2019، تلقت إدارة نادي النصر السعودي، خطابًا من الهيئة العامة للرياضة، يتضمن قوائم المرشحين الأولية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة "العالمي".

وشهدت القوائم تواجد الخماسي المرشح بقوائمهم كالآتي : صالح بن عبدالرحمن صالح الأطرم - نصر بن عبدالله صالح النصر - تركي بن عبدالمحسن الدهام - د\ إبراهيم بن عبدالله العثمان - د\ صفوان بن سليمان السويكت.

في 11 يوليو قررت اللجنة العامة للانتخابات التابعة للهيئة العامة للرياضة، تأجيل عقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة نادي النصر، وجاء القرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، والتي تشترط وجود أكثر من 50% من الأعضاء، بينما حضر اليوم 30 عضوا فقط من أصل 67.

وحضر الثلاثي المرشح للرئاسة، صالح الأطرم، وصفوان السويكت، ونصر النصر، في مقر النادي اليوم، فيما أرسل عبدالله العثمان وكيله الذي تواجد بالجمعية العمومية.

وتقّرر أن تكون الجولة الثانية حاسمة في اختيار رئيس النصر، كونها الفرصة قبل الأخيرة للأعضاء الذين رفضوا الحضور، حيث سيتم عقد الجمعية العمومية الثالثة في حال عدم اكتمال نصاب الثانية، بعدد الأعضاء الحاضرين دون النظر لاكتمال النصاب.

14 يوليو كان يوم الحسم، حيث حسُمت لصالح الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، بعد فوزه بمقعد الرئاسة لولاية تمتد 4 سنوات مقبلة بنسبة 99,8% من الأصوات.

وحصد السويكت 5463 صوتا له، من مجموع 5473 صوتًا، خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر التي عقدت مساء اليوم السبت، في قاعة الأمير سلطان بن سلمان، بمقر النادي بالرياض.

وضمن السويكت أصوات الرباعي عبدالرحمن الحلافي وفهد المشيقح، وتركي المشيقح، وفهد العجلان، في الانتخابات التي ستقرر لجنة الانتخابات موعدا جديدا لها.

ومن المعروف أن صوت العضو الذهبي بنادي النصر يمنح أي مرشح 1000 صوت، في الانتخابات التي دخلت فترتها الرابعة من أجل اختيار مجلس الإدارة الجديد للنادي.

يوم 15 يوليو اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة الدكتور صفوان السويكت.

ووفقا للحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة فقد اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة التشكيل الجديد لإدارة نادي النصر لمدة السنوات الأربع المقبلة، على النحو الآتي:

الدكتور صفوان السويكت رئيسا، وعضوية المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبد الرحمن الشهري، سلمان الحلافي وناصر الجميد.

شهد نادي النصر السعودي خلال الشهر الماضي منعطفات وتحولات كبيرة جدًا على الصعيد الإدارة حيث عاشت الجماهير حالة حيرة كبيرة حول مصير إدارة النادي الجديد بعدما قرر الرئيس المؤقت سعود آل سويلم عدم الترشح لرئاسة النادي بشكل رسمي.

وأثار هذا القرار حالة جدل وحيرة كبيرة، وذلك بعد العمل الجبار الذي قام به آل سويلم مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيادته لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد أسابيع وأيام وتداول العديد من الأنباء بشأن مصير الانتخابات ورئاسة النادي، أخيرًا جاء الدكتور صفوان السويكت رئيسًا للعالمي خلال الفترة المقبلة.

وطوال هذه الفترة مر النادي بالعديد من المنعطفات، وكعادة جول الذي يضعكم في قلب الحدث نستعرض لكم قصة إدارة النصر من اعتذار سويلم حتى قدوم السويكت

جاء انسحاب سعود آل سويلم من الترشح بمثابة المفاجأة التي أصابت النصراويين بالصدمة، نظرًا لغموض الدوافع والأسباب التي أدت إلى هذا القرار في الساعات الأخيرة، قبل غلق باب الترشح.

من جانبها سارعت الهيئة العامة للرياضة، على لسان الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة للإعلام، بإعلان إعادة فتح باب الترشح، من جديد لاستقبال ملفات المتقدمين لمنصب الرئيس في نادي النصر.

وفتحت الهيئة العامة للرياضة، باب الانتخابات في نادي النصر، يوم الأحد الموافق 9 يونيو لمدة 3 أيام متتالية، قبل أن تعيد الأمر مرة أخرى يوم 16 من نفس الشهر، بعد عدم تقدم أي شخص بأوراق ترشحه، في الفترة الأولى.

الأمر كان صادمًا بعد ذلك حيث قررت الهيئة العامة للرياضية فتح باب الترشح مرة واثنين وثلاثة ولكن دون وجود أي مرشح يرغب في رئاسة العالمي، مما أثار حيرة كبيرة حول مصير ومستقبل النادي.

وبات النصر النادي السعودي الوحيد الذي لم يجد مرشحًا خلال هذه الفترة، وأشارت التقارير إلى أن عدم وجود مرشحين قد يدفع هيئة الرياضة للتعيين

الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدت قلقها بسبب مواجهة مشكلات عدة، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات معسكر الفريق للموسم المقبل.

وتنتظر الفريق مواجهة مهمة في ملعبه يوم 5 أغسطس المقبل أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، وكذلك ملف المفاوضات والصفقات التي لم تُحسم.

في 6 يوليو 2019، تلقت إدارة نادي النصر السعودي، خطابًا من الهيئة العامة للرياضة، يتضمن قوائم المرشحين الأولية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة "العالمي".

وشهدت القوائم تواجد الخماسي المرشح بقوائمهم كالآتي : صالح بن عبدالرحمن صالح الأطرم - نصر بن عبدالله صالح النصر - تركي بن عبدالمحسن الدهام - د\ إبراهيم بن عبدالله العثمان - د\ صفوان بن سليمان السويكت.

في 11 يوليو قررت اللجنة العامة للانتخابات التابعة للهيئة العامة للرياضة، تأجيل عقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة نادي النصر، وجاء القرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، والتي تشترط وجود أكثر من 50% من الأعضاء، بينما حضر اليوم 30 عضوا فقط من أصل 67.

وحضر الثلاثي المرشح للرئاسة، صالح الأطرم، وصفوان السويكت، ونصر النصر، في مقر النادي اليوم، فيما أرسل عبدالله العثمان وكيله الذي تواجد بالجمعية العمومية.

وتقّرر أن تكون الجولة الثانية حاسمة في اختيار رئيس النصر، كونها الفرصة قبل الأخيرة للأعضاء الذين رفضوا الحضور، حيث سيتم عقد الجمعية العمومية الثالثة في حال عدم اكتمال نصاب الثانية، بعدد الأعضاء الحاضرين دون النظر لاكتمال النصاب.

14 يوليو كان يوم الحسم، حيث حسُمت لصالح الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، بعد فوزه بمقعد الرئاسة لولاية تمتد 4 سنوات مقبلة بنسبة 99,8% من الأصوات.

وحصد السويكت 5463 صوتا له، من مجموع 5473 صوتًا، خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر التي عقدت مساء اليوم السبت، في قاعة الأمير سلطان بن سلمان، بمقر النادي بالرياض.

وضمن السويكت أصوات الرباعي عبدالرحمن الحلافي وفهد المشيقح، وتركي المشيقح، وفهد العجلان، في الانتخابات التي ستقرر لجنة الانتخابات موعدا جديدا لها.

ومن المعروف أن صوت العضو الذهبي بنادي النصر يمنح أي مرشح 1000 صوت، في الانتخابات التي دخلت فترتها الرابعة من أجل اختيار مجلس الإدارة الجديد للنادي.

يوم 15 يوليو اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة الدكتور صفوان السويكت.

الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً لمجلس إدارة نادي النصر 💛🎥#صفوان_السويكت_رئيس_النصر pic.twitter.com/pBwIZESkdT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 15, 2019

ووفقا للحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة فقد اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة التشكيل الجديد لإدارة نادي النصر لمدة السنوات الأربع المقبلة، على النحو الآتي:

الدكتور صفوان السويكت رئيسا، وعضوية المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبد الرحمن الشهري، سلمان الحلافي وناصر الجميد.

شهد نادي النصر السعودي خلال الشهر الماضي منعطفات وتحولات كبيرة جدًا على الصعيد الإدارة حيث عاشت الجماهير حالة حيرة كبيرة حول مصير إدارة النادي الجديد بعدما قرر الرئيس المؤقت سعود آل سويلم عدم الترشح لرئاسة النادي بشكل رسمي.

وأثار هذا القرار حالة جدل وحيرة كبيرة، وذلك بعد العمل الجبار الذي قام به آل سويلم مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيادته لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد أسابيع وأيام وتداول العديد من الأنباء بشأن مصير الانتخابات ورئاسة النادي، أخيرًا جاء الدكتور صفوان السويكت رئيسًا للعالمي خلال الفترة المقبلة.

وطوال هذه الفترة مر النادي بالعديد من المنعطفات، وكعادة جول الذي يضعكم في قلب الحدث نستعرض لكم قصة إدارة النصر من اعتذار سويلم حتى قدوم السويكت

جاء انسحاب سعود آل سويلم من الترشح بمثابة المفاجأة التي أصابت النصراويين بالصدمة، نظرًا لغموض الدوافع والأسباب التي أدت إلى هذا القرار في الساعات الأخيرة، قبل غلق باب الترشح.

من جانبها سارعت الهيئة العامة للرياضة، على لسان الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة للإعلام، بإعلان إعادة فتح باب الترشح، من جديد لاستقبال ملفات المتقدمين لمنصب الرئيس في نادي النصر.

وفتحت الهيئة العامة للرياضة، باب الانتخابات في نادي النصر، يوم الأحد الموافق 9 يونيو لمدة 3 أيام متتالية، قبل أن تعيد الأمر مرة أخرى يوم 16 من نفس الشهر، بعد عدم تقدم أي شخص بأوراق ترشحه، في الفترة الأولى.

الأمر كان صادمًا بعد ذلك حيث قررت الهيئة العامة للرياضية فتح باب الترشح مرة واثنين وثلاثة ولكن دون وجود أي مرشح يرغب في رئاسة العالمي، مما أثار حيرة كبيرة حول مصير ومستقبل النادي.

وبات النصر النادي السعودي الوحيد الذي لم يجد مرشحًا خلال هذه الفترة، وأشارت التقارير إلى أن عدم وجود مرشحين قد يدفع هيئة الرياضة للتعيين

الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدت قلقها بسبب مواجهة مشكلات عدة، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات معسكر الفريق للموسم المقبل.

وتنتظر الفريق مواجهة مهمة في ملعبه يوم 5 أغسطس المقبل أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، وكذلك ملف المفاوضات والصفقات التي لم تُحسم.

في 6 يوليو 2019، تلقت إدارة نادي النصر السعودي، خطابًا من الهيئة العامة للرياضة، يتضمن قوائم المرشحين الأولية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة "العالمي".

وشهدت القوائم تواجد الخماسي المرشح بقوائمهم كالآتي : صالح بن عبدالرحمن صالح الأطرم - نصر بن عبدالله صالح النصر - تركي بن عبدالمحسن الدهام - د\ إبراهيم بن عبدالله العثمان - د\ صفوان بن سليمان السويكت.

في 11 يوليو قررت اللجنة العامة للانتخابات التابعة للهيئة العامة للرياضة، تأجيل عقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة نادي النصر، وجاء القرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، والتي تشترط وجود أكثر من 50% من الأعضاء، بينما حضر اليوم 30 عضوا فقط من أصل 67.

وحضر الثلاثي المرشح للرئاسة، صالح الأطرم، وصفوان السويكت، ونصر النصر، في مقر النادي اليوم، فيما أرسل عبدالله العثمان وكيله الذي تواجد بالجمعية العمومية.

وتقّرر أن تكون الجولة الثانية حاسمة في اختيار رئيس النصر، كونها الفرصة قبل الأخيرة للأعضاء الذين رفضوا الحضور، حيث سيتم عقد الجمعية العمومية الثالثة في حال عدم اكتمال نصاب الثانية، بعدد الأعضاء الحاضرين دون النظر لاكتمال النصاب.

14 يوليو كان يوم الحسم، حيث حسُمت لصالح الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، بعد فوزه بمقعد الرئاسة لولاية تمتد 4 سنوات مقبلة بنسبة 99,8% من الأصوات.

وحصد السويكت 5463 صوتا له، من مجموع 5473 صوتًا، خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر التي عقدت مساء اليوم السبت، في قاعة الأمير سلطان بن سلمان، بمقر النادي بالرياض.

وضمن السويكت أصوات الرباعي عبدالرحمن الحلافي وفهد المشيقح، وتركي المشيقح، وفهد العجلان، في الانتخابات التي ستقرر لجنة الانتخابات موعدا جديدا لها.

ومن المعروف أن صوت العضو الذهبي بنادي النصر يمنح أي مرشح 1000 صوت، في الانتخابات التي دخلت فترتها الرابعة من أجل اختيار مجلس الإدارة الجديد للنادي.

يوم 15 يوليو اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة الدكتور صفوان السويكت.

ووفقا للحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة فقد اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة التشكيل الجديد لإدارة نادي النصر لمدة السنوات الأربع المقبلة، على النحو الآتي:

الدكتور صفوان السويكت رئيسا، وعضوية المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبد الرحمن الشهري، سلمان الحلافي وناصر الجميد.