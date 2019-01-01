رسميًا - اعتماد مجلس النصر بالكامل برئاسة السويكت

وأخيرًا - العالمي أصبح له مجلس جديد بعد فترة عجاف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اعتماد مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت.

السويكت فاز بالانتخابات التي أجريت أول أمس السبت، باكتساح الثنائي نصر النصر وصالح الأطرم بنسبة 99%.

الحلافي: آل سويلم معذور ولن أقبل منصب المشرف على الكرة بالنصر

ويضم مجلس العالمي الجديد كل من: سهيل بن علي القاسم، فهد بن سليمان الطيار، عبد الرحمن بن عوض الشهري، سلمان بن عبد الله الحلافي، ناصر بن علي الجميد.

يذكر أن انتخابات النصر أجريت على ثلاث فترات، لم يتقدم بأول فترتين أي من مسؤوليه بأوراق ترشحه، حيث عزف الجميع عن الترشح للرئاسة دون أسباب واضحة.

واضطرت الهيئة العامة لفتح باب الترشح لفترة ثالثة قبل أن تقوم بتعيين مجلس إدارة من اختيارها، لحين إجراء انتخابات أخرى.