ما خطة الملكي؟

حسم ريال مدريد موقفه من التعاقد مع بديل للظهير الأيمن داني كارباخال، الذي تعرض لإصابة خطيرة أنهت موسمه.

وأصيب كارباخال خلال مواجهة فياريال أمس السبت، بعدما ارتطمت ركبته باللاعب يريمي بينو، ليسقط على الأرض وهو يصرخ ويبكي بشدة، قبل أن يخرج من الملعب على "نقالة".

وأعلن ريال مدريد أنه تم تشخيص إصابة النجم الإسباني بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، بجانب تمزق في الرباط الجانبي الخارجي، بالإضافة إلى تمزق في وتر "popliteus" بالساق اليمنى، حيث سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي لا تفكر في دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل التعاقد مع لاعب جديد عقب إصابة كارباخال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة بالنادي الملكي: "لا نبحث عن ظهير طارئ أو جلب قلب دفاع في يناير، هناك وقت للتفكير والتقييم، والثقة في لوكاس فاسكيز كاملة، سيكون فاسكيز الظهير الأيمن الأساسي، كما كان بالفعل في الماضي، عندما عذبت المشاكل الجسدية كارباخال".

وختمت: "هناك خيارات محبوبة لريال مدريد في الخط الخلفي مثل ياريك جاسيوروفسكي لاعب فالنسيا، لكنه أحد الأسماء في القائمة ضمن خطط طويلة الأجل، لكن قد تتغير الأمور في يناير إذا وجد النادي فرصة في السوق مثل لابورت (مع حدث مع ألابا وروديجر)".