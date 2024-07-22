صفقة قد تنقذه.. أزمة كبرى تضرب فليك قبل انطلاق موسم برشلونة

أقل من شهر على موقعة فالنسيا

يواجه الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، تحديًا كبيرًا في بداية موسمه الأول مع النادي الكتالوني، حين يصطدم بفالنسيا يوم 17 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ويعاني بعض لاعبي وسط برشلونة من إصابات صعبة، بينما يتبقى أقل من شهر على بداية الموسم، إذ يغيب الثلاثي جافي وبيدري ودي يونج، كما يتواجد فيرمين لوبيز مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس 2024.

وأوضحت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن المدرب الألماني ليس أمامه سوى الثنائي إلكاي جوندوجان وأوريول روميو.

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ولفتت إلى أن النادي الكتالوني يخطط لضم لاعب وسط في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أصبح ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد أولوية، بعد استحالة التعاقد مع جوشوا كيميش من بايرن ميونخ.

وختمت: "اللاعبون الشباب مارك كاسادو ومارك برنال وأوناي هيرنانديز ونوح دارفيتش يتدربون كذلك مع الفريق الأول منذ بداية الموسم التحضيري، ومن المتوقع أن يسافروا إلى جولة الولايات المتحدة التي تبدأ يوم الأحد المقبل".