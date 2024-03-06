صفقة بملايين .. كيليان مبابي يشعل حربًا في مدريد وحصن راموس ملاذه الأخير!

تحفة معمارية تتنقل بين أساطير ريال مدريد!

لا شك أن انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، سيكون الحدث الأبرز في العاصمة الإسبانية.

وكان مبابي، قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في "حديقة الأمراء"، حيث سيرحل بنهاية عقده في الصيف المقبل إلى النادي الملكي، وفقًا لمختلف التقارير الصحفية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك حربًا شرسة بين الشركات العقارية في إسبانيا من أجل الفوز بصفقة بيع المنزل الجديد للنجم الفرنسي القادم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستوفر مكسبًا مربحًا للشركة الفائزة.

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وأوضحت أن مبابي يرغب في مواصفات محددة بالمنزل الذي يعيش فيه، حيث يريد أن يكون على مساحة شاسعة من أجل إنشاء صالة رياضية وملعب يمارس خلاله التدريبات الفردية، دون مغادرة المنزل.

وأشارت إلى أن العثور على منزل في مدريد بمثل هذه المواصفات ليس بالأمر السهل، حيث أن هناك عرضين أمام مبابي لشراء منزل على مساحة ضخمة، لكن لم يتم الانتهاء من إنشائه حتى الآن، لذلك قد يلجأ النجم الفرنسي إلى منزل مؤقت له ولعائلته التي ستنتقل معه بالكامل إلى إسبانيا.

وأكدت "آس" أن هذا الأمر سيدفع مبابي للجوء إلى شراء منزل تقطن به عائلة سيرخيو راموس، نجم ريال مدريد السابق وزميل كيليان السابق في باريس سان جيرمان، والكائن في منطقة "لا موراليخا" ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتضمن مباني بمساحة 3 آلاف متر.

وتشير التقارير إلى أن راموس، لن يمانع بيع منزله الذي اشتراه في السابق من النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، خصوصًا أن قائد إشبيلية الحالي لديه قطعة أرض ضخمة وينوي بناء منزل كبير عليها في أقرب فرصة.