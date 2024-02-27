ما علاقة راموس؟.. مبابي يرفض السير على خطى "الظاهرة رونالدو" في مدريد!

النجم الفرنسي بدأ التحرك..

بدأ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، التخطيط لحياته في إسبانيا، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن سان جيرمان رحيل مبابي بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده، وفشل التوصل إلى اتفاق للتمديد، وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب الفرنسي لديه اتفاق مع ريال مدريد.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن سيرخيو راموس (لاعب ريال مدريد وباريس السابق)، عرض على مبابي منزله (المغلق) في مدينة مدريد، والذي اشتراه من الأسطورة رونالدو نازاريو.

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ويملك راموس منزلًا آخر في منطقة "لا موراليخا"، تقطن فيه مع عائلته، ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتضمن مباني بمساحة 3,000 متر.

وحسب "الشيرنجيتو"، فإن كيليان الذي كان يفكر في شراء (المنزل القديم) من راموس، يتحدث معه حاليًا حول المنزل الكبير، الذي تعيش فيه عائلة اللاعب.

وأضاف: "كيليان أبدى إعجابه بالمنزل الكبير، بسبب الأمان الذي تتمتع به المنطقة، علمًا بأن تكلفته تبلغ 25 مليون يورو، ومدافع إشبيلية يمكن أن يبيعه، حيث يملك قطعة أرض سيبني عليها منزلا آخر".