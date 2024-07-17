"صفقة كبيرة" .. نتائج اجتماع لجنة الأهلي الرياضية بعد رحيل آلان سانت ماكسيمين

اجتماع حاسم في الأهلي قبل بداية الموسم الجديد..

اجتمعت "اللجنة الرياضية" بالنادي الأهلي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لدراسة خطة التعاقدات في صيف العام الحالي؛ بعد رحيل الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

ماكسيمين البالغ من العمر 27 سنة، انتقل رسميًا من الأهلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، خلال صيف العام الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط "على سبيل الإعارة".

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد سعيد، حددت لجنة الأهلي الرياضية، بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله والرئيس التنفيذي الإنجليزي رون جورلي، اسمين كبيرين - لم يذكر هويتهما -؛ لجلب أحدهما في مركز قلب الهجوم، بدلًا من ماكسيمين.

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سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الراقي إذا فشل في التعاقد مع أحد هذين الاسمين؛ سيقوم بضم جناح أيسر بدلًا من النجم الفرنسي المنتقل إلى فنربخشة.

جدير بالذكر أن أبرز الأسماء الهجومية التي ارتبطت بالانتقال إلى النادي الأهلي، في صيف العام الحالي؛ النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، الذي لا يزال متمسكًا بالبقاء في الملاعب الأوروبية - حتى الآن -.