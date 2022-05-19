صفقة صخمة لدى ريال مدريد تسهل عملية انتقال مبابي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صفقة مالية ضخمة لنادي ريال مدريد، ستضخ أموال كبيرة لخزائن الفريق في الفترة المقبلة.

وتتعلق هذه الاتفاقية بملعب النادي التاريخي "سانتياجو برنابيو" الذي كان توقف الفريق عن اللعب فيه لمدة من الوقت.

ويأتي ذلك بسبب الإصلاحات التي حدثت داخل أروقة الملعب، فيما يوجد الآن حديث حول صفقة كبيرة ستطور أكثر من عملية استغلال هذه المنشأة العريقة.

ماذا عن تفاصيل الصفقة؟

سيتم الانتهاء من تجديد ملعب الفريق الملكي الجديد في شهر يناير من عام 2023 بعد أن كان قيد الإنشاء لأكثر من عام.

وسيشمل ملعب برنابيو الجديد سقفًا جديدًا وعددًا من المميزات المطورة، مع إدخال الملعب بقوة في منافسة ملاعب أوروبية أخرى متطورة وحديثة.

حيث تم إبرام صفقات ستبلغ إيراداتها 360 مليون يورو، وفقًا للنادي، مع شركات "Sixth Street" و"Legends".

وستستمر الاتفاقية مع "Sixth Street" لمدة 20 عامًا، مع الشراكة الموصوفة بأنها حصول على "الحق في المشاركة في استغلال بعض الشركات الجديدة".

فيما ستساهم "Legends" بخبرتها ومعرفتها في تشغيل الملاعب الكبيرة والمراكز الترفيهية، لتحسين وضع ملعب الملكي.

كيف تساعد الاتفاقية في صفقات الملكي؟

يسعى فريق ريال مدريد لجلب بعض الصفقات في سوق الانتقالات القادم، لتدعيم كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ولعل أبرزها هو كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الذي سيكون متاحًا بالمجان في الصيف المقبل.

الصفقات التي أبرمها الملكي، ستساعد على تدفق الأموال، وهو ما يعزز موقف الإدارة عند التفاوض على امتيازات كبيرة لإقناع الدولي الفرنسي بالانضمام لفريق العاصمة.

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